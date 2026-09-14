باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر رئوف، مدیرکل صداوسیما استان فارس در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی بازگشایی مدارس با تاکید بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های اجرایی با نظام تعلیم و تربیت از تدارک ویژه این رسانه برای بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: رسانه ملی با انعکاس شور و نشاط دانش آموزان و فرهنگیان فرهیخته استان در بازگشایی مدارس، بهار تعلیم و تربیت را جشن خواهد گرفت

او با بیان نقش رسانه ملی به عنوان واسطه بین مردم و حاکمیت؛ گفت: مخاطبان ما انتظار دارند که رسانه ملی در کنار انعکاس خدمات نظام و برجسته‌سازی و انعکاس نقاط قوت و موفقیت‌های آموزش و پرورش، به نقاط قابل تامل و مطالبات مردم هم بپردازد تا با واکاوی آسیب شناسانه مشکلات این حوزه برطرف شود.

رئوف با اشاره به اینکه نظام آموزش و پرورش جایگاه پیچیده و چند وجهی و خطیر است، افزود: همه ارکان نظام می‌بایست در کنار آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد سرمایه‌ای که وظیفه تربیت نسل را برعهده دارد قرار گیرد.

او ضمن تشکر از اقدامات اداره کل آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس و پروژه مهر اظهار داشت: صداوسیمای استان فارس برای شروع سال تحصیلی جدید و همچنین در طول سال آماده همکاری مطلوب با مجموعه آموزش و پرورش استان است.

کلاری، رئیس سازمان آموزش و پرورش فارس، با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در جامعه گفت: با توجه به جایگاه آموزش و پرورش در جامعه، بر این اساس تصمیم گرفتیم جلسه‌ای هم‌اندیشی و هم‌فکری با مدیران صداوسیمای استان فارس در خصوص بازگشایی مدارس و موارد مورد نظر برگزار کنیم.

او گفت: از نگاه عمیق و باور اصیلی که نسبت به نظام تعلیم و تربیت و آموزش دارند، قدردانیم و صداوسیمای فارس در بخش‌های مختلف و در رابطه با آموزش و پرورش، در انعکاس اخبار، رسالت آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نقش مهمی داشته است.

کلاری افزود: باید توجه داشت که از همه بخش‌های آموزش و پرورش ارتباط گسترده‌ای با صداوسیمای استان فارس وجود دارد و خوشحالیم که این ارتباط را صمیمانه‌تر و فرهنگ‌محورتر کنیم و از فعالیت‌ها و تلاش‌های خالصانه‌ی که در قسمت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به عموم مردم داشته‌اید، کمال تشکر را داریم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش فارس با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: با شروع سال تحصیلی که حتماً سال متفاوتی خواهد بود، همه بر این باور هستند که تمامی مدارس باید به صورت حضوری آغاز شوند.

کلاری تصریح کرد: حتی با وجود ناترازی در انرژی، مدارس تعطیل نخواهد بود و امسال کامل‌تر از هر سال، با قدم‌هایی محکم‌تر و پویاتر آغاز خواهد شد.

او ادامه داد: استان فارس در تمامی مؤلفه‌های بازگشایی آمادگی صددرصدی را خواهد داشت و با وجود اینکه حدود ۹۲ درصد از دانش‌آموزان ثبت‌نام کرده‌اند، آموزش و پرورش بیش از ۹۵ درصد آماده آغاز سال تحصیلی خواهد بود.

کلاری افزود: در اول مهر امسال با شور و نشاط خاصی و با عنوان مهر مهربان آغاز خواهیم کرد و در این روز به هیچ عنوان تدریس نخواهیم داشت و دانش‌آموزان در اولین روز مدرسه به مسابقات ورزشی، بازی‌های فکری، آموزشی و تفریحی مشغول خواهند بود.

او گفت: در اول مهرماه که روز چهارشنبه است، زنگ آغاز مدارس در مدرسه متوسطه اول رازی در بلوار هفت‌تنان شیراز به صدا درخواهد آمد و در آن روز مدارس نماز ظهر را برپا خواهند کرد.

کلاری همچنین گفت: در سال تحصیلی جدید ۹۶۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر در مدارس حضور خواهند یافت.

در ادامه این نشست، سینایی، مدیرکل سازمان نوسازی مدارس فارس، گفت: در سال جدید تحصیلی تعداد یک‌هزار و ۳۷۱ کلاس درس بهسازی و نوسازی شده که وارد چرخه آموزش و پرورش می‌شوند.

او افزود: در طرح شهید عجمیان حدود چهار هزار کلاس درس در فارس نوسازی شده است.

سینایی همچنین اظهار داشت: در طرح شهید شاطری که در شیراز از ناحیه سه آموزش و پرورش آغاز شده است، قرار است در هر فصل سه مدرسه بهسازی و نوسازی و به آموزش و پرورش تحویل داده شوند.