مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با تأکید بر تغییر رویکرد این نهاد از «حمایت معیشتی صرف» به «توانمندسازی و اشتغال پایدار»، از ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی، برنامه‌ریزی برای تأمین ۳ هزار واحد مسکونی و حمایت آموزشی از دانش‌آموزان تحت پوشش در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید باسره در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای کمیته امداد استان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر ۹۱ هزار و ۱۶۷ خانوار معادل ۲۱۳ هزار نفر (۱۱ درصد جمعیت استان) تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند و اولویت نخست ما، کاهش این نرخ از طریق اشتغال‌زایی و خروج پایدار خانواده‌ها از چرخه حمایتی است.

وی با بیان اینکه سامانه‌های خدمات کمیته امداد به صورت ۱۰۰ درصدی هوشمندسازی شده است، تغییر رویکرد این نهاد را از «معیشت‌داری» به «خودکفایی» مهم‌ترین راهبرد سازمان عنوان کرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که به جای حمایت مالی صِرف، با آموزش مهارت‌های لازم و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، «ماهیگیری» را به خانواده‌ها بیاموزیم تا به استقلال اقتصادی و خودکفایی دست یابند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در تشریح حوزه اشتغال، افزود: در سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان، ۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شد. وی از اجرای طرح پیشگامانه «نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی» در استان نیز یاد کرد و اظهار داشت: این طرح زمینه درآمدزایی پایدار و ایمن را به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار و افراد توانمند فراهم می‌کند.

باسره در بخش مسکن با اشاره به اهمیت داشتن سرپناهِ امن در تحقق اشتغال و آرامش خانواده‌ها، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین ۳ هزار واحد مسکونی با مشارکت خیرین و همکاری نهادهایی نظیر بنیاد مسکن و سپاه پاسداران انجام شده است؛ در این میان، ساخت و خرید مسکن برای خانواده‌های ایتام و مددجویان مستأجر در اولویت قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر حفظ کرامت انسانی و صیانت از حریم خصوصی، خاطرنشان کرد: تمامی خدمات این نهاد از جمله مشاوره‌های رایگان و حمایت‌های درمانی، با رعایت کامل محرمانگی و حفظ شأن و منزلت خانواده‌های تحت حمایت ارائه می‌شود.

برچسب ها: کمیته امداد ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
اجرای ۶۴۲۲ طرح طرح کسب و کار توسط مددجویان کمیته امداد هرمزگان
۳ هزارنفر از مددجویان کمیته امداد هرمزگان به خودکفایی رسیدند
توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی بین ایتام در حاجی آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار دادستانی قشم: به کشتی تایلندی نزدیک نشوید
بارش های تابستانی در بشاگرد + فیلم
رونق در بندر سیریک/ افزایش تخلیه و بارگیری کالاها
هیچ دانش‌آموز استثنایی نباید از چرخه تعلیم و تربیت خارج شود
سرمربی تیم فولاد هرمزگان معرفی شد
کشف ۱۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب / ۱۵ خودروی سوخت‌بر و یک نفت‌کش توقیف شد
کمیته امداد هرمزگان از «معیشت‌داری» به «خودکفایی» روی آورد / ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی با ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار
آخرین اخبار
کمیته امداد هرمزگان از «معیشت‌داری» به «خودکفایی» روی آورد / ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی با ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار
کشف ۱۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب / ۱۵ خودروی سوخت‌بر و یک نفت‌کش توقیف شد
هیچ دانش‌آموز استثنایی نباید از چرخه تعلیم و تربیت خارج شود
سرمربی تیم فولاد هرمزگان معرفی شد
بارش های تابستانی در بشاگرد + فیلم
هشدار دادستانی قشم: به کشتی تایلندی نزدیک نشوید
رونق در بندر سیریک/ افزایش تخلیه و بارگیری کالاها
مشاهده لاشه یک نهنگ در سواحل بندر لنگه