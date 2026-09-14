باشگاه خبرنگاران جوان - حمید باسره در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح مهمترین برنامهها و دستاوردهای کمیته امداد استان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر ۹۱ هزار و ۱۶۷ خانوار معادل ۲۱۳ هزار نفر (۱۱ درصد جمعیت استان) تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند و اولویت نخست ما، کاهش این نرخ از طریق اشتغالزایی و خروج پایدار خانوادهها از چرخه حمایتی است.
وی با بیان اینکه سامانههای خدمات کمیته امداد به صورت ۱۰۰ درصدی هوشمندسازی شده است، تغییر رویکرد این نهاد را از «معیشتداری» به «خودکفایی» مهمترین راهبرد سازمان عنوان کرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که به جای حمایت مالی صِرف، با آموزش مهارتهای لازم و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، «ماهیگیری» را به خانوادهها بیاموزیم تا به استقلال اقتصادی و خودکفایی دست یابند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در تشریح حوزه اشتغال، افزود: در سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان، ۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شد. وی از اجرای طرح پیشگامانه «نیروگاههای خورشیدی حمایتی» در استان نیز یاد کرد و اظهار داشت: این طرح زمینه درآمدزایی پایدار و ایمن را بهویژه برای زنان سرپرست خانوار و افراد توانمند فراهم میکند.
باسره در بخش مسکن با اشاره به اهمیت داشتن سرپناهِ امن در تحقق اشتغال و آرامش خانوادهها، تصریح کرد: برنامهریزی برای تأمین ۳ هزار واحد مسکونی با مشارکت خیرین و همکاری نهادهایی نظیر بنیاد مسکن و سپاه پاسداران انجام شده است؛ در این میان، ساخت و خرید مسکن برای خانوادههای ایتام و مددجویان مستأجر در اولویت قرار دارد.
وی در پایان با تأکید بر حفظ کرامت انسانی و صیانت از حریم خصوصی، خاطرنشان کرد: تمامی خدمات این نهاد از جمله مشاورههای رایگان و حمایتهای درمانی، با رعایت کامل محرمانگی و حفظ شأن و منزلت خانوادههای تحت حمایت ارائه میشود.