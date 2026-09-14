باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) امسال با رویکردی گسترده‌تر و با حضور مجموعه‌های فعال در حوزه بانک، بیمه، بازار سرمایه و اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود؛ رویدادی که علاوه بر نمایش توانمندی‌های داخلی، می‌تواند بستری برای توسعه ارتباطات و همکاری‌های بین المللی در حوزه خدمات مالی باشد. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران نیز با تمرکز بر ظرفیت توافقنامه‌ها و پیمان‌های اقتصادی، برنامه‌هایی را برای افزایش حضور کشور‌های عضو اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس در این رویداد دنبال می‌کند.

در همین راستا روشن بخش قنبری معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جایگاه افکس در میان رویداد‌های اقتصادی کشور گفت: هجدهمین نمایشگاه بین المللی افکس یکی از رویداد‌های بسیار مهم کشور در حوزه بانک، بیمه، تامین سرمایه و اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود و خوشبختانه امسال همه ذینفعان این حوزه‌ها در کنار یکدیگر جمع شده‌اند تا با رفع کاستی‌های دوره‌های گذشته، این رویداد را به شکل مطلوب تری برگزار کنند. هدف این است که هجدهمین دوره افکس با استفاده از ظرفیت همه بخش‌های مرتبط، به یک رویداد مهم و اثرگذار در حوزه نظام مالی کشور تبدیل شود و بتواند دستاورد‌های این بخش‌ها را به شکل مناسب تری معرفی کند.

استفاده از ظرفیت پیمان‌های بین المللی

روشن بخش قنبری با اشاره به نقش سازمان توسعه تجارت در تقویت ابعاد بین المللی نمایشگاه اظهار کرد: ما در سازمان توسعه تجارت تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم تا در حوزه محتوا و همچنین بخش بین الملل، به غنای این رویداد کمک کنیم در این زمینه ظرفیت‌های مرتبط با توافقنامه‌های بین المللی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیمان شانگهای و همچنین کشور‌های عضو بریکس را در نظر گرفته‌ایم و در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم فعالان حوزه بانک، بیمه و نهاد‌های مالی این کشور‌ها را در افکس گرد هم جمع کنیم. تقویت حضور کشور‌های مختلف و فعالان بین المللی در حوزه‌های بانک، بیمه و نهاد‌های مالی می‌تواند به افزایش جنبه بین المللی نمایشگاه کمک کند و زمینه را برای شکل گیری ارتباطات و همکاری‌های جدید فراهم سازد.

روشن بخش قنبری در پایان از فعالان و ذی نفعان حوزه مالی کشور خواست با حضور و مشارکت جدی در این نمایشگاه، ضمن معرفی دستاورد‌های یک سال گذشته، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سایر مجموعه‌های حاضر نیز بهره ببرند و گفت: تقاضای ما از همه ذینفعان این بخش این است که با مشارکت در نمایشگاه، دستاورد‌هایی را که در سال گذشته برای کشور ایجاد شده به نمایش بگذارند و از ظرفیت شرکت‌های حاضر و دستاورد‌های آنها نیز بهره لازم را ببرند.

گفتنی است، هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) به همت وزارت اقتصاد از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.