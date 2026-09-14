شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تجدید بیعت با رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی مردم انقلابی ماهدشت استان البرز در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال تجدید بیعت با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت استان البرز در صد و نود و هفتمین اجتماع عظیم مردمی حضور یافتند و بار دیگر نشان دادند راه شهدا همیشه جاودانه است و این چراغ راه همیشه جاودانه است.
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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز
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