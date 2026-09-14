شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تجدید بیعت با رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی مردم انقلابی ماهدشت استان البرز در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال تجدید بیعت با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت استان البرز در صد و نود و هفتمین اجتماع عظیم مردمی حضور یافتند و بار دیگر نشان دادند راه شهدا همیشه جاودانه است و این چراغ راه همیشه جاودانه است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید