شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تجدید بیعت با رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی مردم انقلابی ماهدشت استان البرز در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال تجدید بیعت با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت استان البرز در صد و نود و هفتمین اجتماع عظیم مردمی حضور یافتند و بار دیگر نشان دادند راه شهدا همیشه جاودانه است و این چراغ راه همیشه جاودانه است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

تجمع پرشور ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

تجمع پرشور ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

تجمع پرشور ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

تجمع پرشور ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

تجمع پرشور ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

تجمع پرشور ماهدشتی‌ها در میدان مقاومت

 

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برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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