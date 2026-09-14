باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رضا خسروی از کشف و جمع‌آوری ۲۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز با توان مصرفی مجموع ۸۲ کیلووات در شهرستان شیراز خبر داد و گفت: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز علاوه بر تضییع حقوق عمومی، فشار مضاعفی بر شبکه و تأسیسات برق وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز اظهار کرد: در جریان بازرسی‌ها و پایش‌های میدانی انجام‌شده پنج مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در شهرستان شیراز شناسایی و در مجموع ۲۷ دستگاه ماینر کشف شد که توان مصرفی آنها به ۸۲ کیلووات می‌رسید.

او افزود: از مجموع دستگاه‌های کشف‌شده، ۲۲ دستگاه در اماکن مسکونی و ۵ دستگاه در یک واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته بودند. تمامی این مراکز از انشعاب‌های غیرمجاز و پیش از کنتور برای تأمین برق دستگاه‌ها استفاده می‌کردند که پس از شناسایی، برق غیرمجاز آنها قطع و دستگاه‌های مکشوفه برای انجام مراحل قانونی به پلیس کالای قاچاق تحویل شد.

خسروی ادامه داد: بررسی محل‌های اختفای دستگاه‌ها نشان می‌دهد متخلفان برای پنهان کردن فعالیت خود از شیوه‌های مختلفی استفاده کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ۱۳ دستگاه در سایلنت‌باکس، ۲ دستگاه در اتاقک پشت‌بام، ۵ دستگاه در اتاقک انباری یک مغازه تجاری، ۲ دستگاه در یک اتاق ساختمان در حال ساخت و ۵ دستگاه در کمد یک منزل مسکونی مستقر شده بودند. همچنین برای خنک‌سازی تجهیزات از فن و کولر استفاده می‌شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر اینکه فعالیت ماینر‌های غیرمجاز تنها یک تخلف اقتصادی نیست، تصریح کرد: مصرف مستمر و سنگین این تجهیزات می‌تواند موجب افزایش بار شبکه، فشار بر تجهیزات توزیع، ترانسفورماتور‌ها و فیدر‌های برق و ایجاد اختلال در پایداری شبکه شود. استفاده از انشعاب غیرمجاز نیز خطرات بیشتری برای ایمنی شبکه و شهروندان به همراه دارد و احتمال بروز حوادث و آسیب به تأسیسات برق را افزایش می‌دهد.

او با اشاره به ضرورت صیانت از شبکه برق و تأمین برق پایدار برای مشترکان گفت: در شرایطی که مدیریت مصرف و استفاده بهینه از انرژی یک ضرورت عمومی است، مصرف غیرمجاز و قابل توجه برق توسط مراکز استخراج رمزارز، بار مضاعفی را به شبکه تحمیل می‌کند و می‌تواند ظرفیت تأمین برق سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد.

خسروی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق مسیر‌های تعیین‌شده به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند و افزود: مشارکت مردم در شناسایی این مراکز، نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت انرژی، کاهش فشار بر شبکه و حفاظت از حقوق عمومی دارد.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، نیز با اشاره به کشفیات انجام‌شده اظهار کرد: شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از طریق پایش و بازرسی‌های میدانی و بررسی الگو‌های مصرف انجام می‌شود و همکاران این دفتر با جدیت، موارد مشکوک را مورد بررسی قرار می‌دهند. در این مرحله پنج محل در شهرستان شیراز شناسایی شد که در آنها ۲۷ دستگاه ماینر با مجموع توان مصرفی ۸۲ کیلووات به صورت غیرمجاز و عمدتاً پیش از کنتور به شبکه برق متصل شده بودند.

حضرتی افزود: پس از شناسایی این مراکز، انشعاب‌های غیرمجاز قطع و تجهیزات مکشوفه برای طی مراحل قانونی به پلیس کالای قاچاق تحویل شد. حضرتی تأکید کرد: استمرار پایش شبکه و همکاری شهروندان می‌تواند به شناسایی سریع‌تر این مراکز کمک کند و از تحمیل بار غیرمتعارف به شبکه و آسیب احتمالی به تجهیزات برق جلوگیری شود.

منبع: توزیع برق شیراز