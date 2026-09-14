در پی اجرای گسترده‌ترین طرح عملیاتی مبارزه با سارقان منازل در سراسر کشور، کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند با عملیات ضربتی همزمان، چرخِ فعالیت باند‌های حرفه‌ای سرقت را از کار بیندازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «کامیار چهری» از نتایج درخشان طرح عملیاتی «مبارزه با سارقان منازل» خبر داد و اظهار داشت: این عملیات گسترده که از اوایل شهریور سال ۱۴۰۵ آغاز شده، با بهره‌گیری از توان بالای واحد‌های اطلاعاتی و فنی، به مدت سه روز در سطح کشور به مرحله اجرا درآمد.

به گفته سرهنگ چهری، در این عملیاتِ هوشمندانه، موفقیت چشمگیری در دستگیری ۲۶۴ سارق منزل حاصل شد که منجر به کشف و سرکوب ۳۴۴ فقره جرم سرقت گردید. 

وی افزود: در بازرسی‌های دقیق از مخفیگاه‌های این گروه‌ها، مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه کشف و پس از شناسایی مال‌باختگان، به صاحبان اصلی بازگردانده شد. 

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اثربخشی تدابیر ابلاغی و رصد مستمر وضعیت جرم، خاطرنشان کرد که شاهد افزایش پنج درصدی در نرخ کشف جرائم سرقت هستیم که نشان‌دهنده هوشمندی عملیاتی نیروهاست.

وی خاطرنشان کرد: امنیت، یک مسئولیت مشترک است. سارقان همیشه در کمینِ بی‌دقتی‌ها هستند. با رعایت اصول ایمنی و تقویت تدابیر حفاظتی در محل سکونت خود، به پلیس کمک کنید تا خانه‌های شما همیشه امن بماند.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، دستگیری سارقان
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