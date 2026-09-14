باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمیدرضا امیریان عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به شرایط فعلی صنعت معدن کشور گفت: امروز بخش معدن با مشکلات و مسائل متعددی مواجه است و شرایط بسیاری از معادن به شدت بحرانی شده است.

وی یکی از مشکلات مهم معادن را کمبود مواد ناریه دانست و گفت: این موضوع در برخی معادن باعث کاهش تولید شده و در مواردی که من می شناسم، میزان تولید تا حدود ۳۰ درصد افت کرده است. ادامه این روند می تواند حتی برخی معادن را به سمت تعطیلی سوق دهد.

وی توضیح داد: وقتی مواد ناریه به اندازه کافی تامین نشود، عملیات حفاری و انفجار با مشکل مواجه می شود و ماشین آلات باید فشار بیشتری را برای استخراج سنگ تحمل کنند. این فشار غیر استاندارد موجب خرابی و استهلاک بیشتر تجهیزات و افزایش هزینه های تعمیرات می شود.

عضو هیئت مدیره خانه معدن ایران همچنین تاکید کرد: کانماین می تواند علاوه بر معرفی ظرفیت های صنعت معدن، فرصتی برای طرح همین چالش ها، گفت و گو میان فعالان و مسئولان و پیدا کردن راهکار برای مشکلات موجود باشد.

کانماین؛ فرصتی برای معرفی توانمندی های معدن

امیریان در ادامه با اشاره به نقش نمایشگاه در شرایط فعلی گفت: صنعت معدن با وجود مشکلات موجود، ظرفیت های قابل توجهی دارد و فعالان این بخش نیز با سخت کوشی به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی افزود: برگزاری کانماین می تواند فرصتی باشد تا این ظرفیت ها بیشتر دیده شوند و فعالان بخش معدن بتوانند در کنار معرفی توانمندی های خود، مسائل و مشکلاتشان را نیز مطرح کنند.

وی نمایشگاه ایران کانماین را یکی از ابزارهای مهم برای معرفی ظرفیت های صنعت معدن و ایجاد ارتباط میان فعالان این بخش دانست و گفت: مهم ترین هدف این نمایشگاه، فراهم کردن فرصتی برای دیدار فعالان معدن از سراسر کشور، تبادل اطلاعات و شکل گیری همکاری هایی است که بتواند به توسعه و پیشرفت این صنعت کمک کند.

او گفت:نمایشگاه های تخصصی در سال های اخیر به یکی از ابزارهای موثر برای معرفی توانمندی های صنایع، توسعه ارتباطات حرفه ای و ایجاد فرصت های همکاری تبدیل شده اند. در صنعت معدن نیز نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانماین) می تواند با گردهم آوردن مجموعه های فعال در بخش های مختلف این صنعت، زمینه ای برای شناخت ظرفیت ها، تبادل تجربیات و شکل گیری ارتباطات جدید میان فعالان این حوزه فراهم کند.

امیریان درباره تاثیر برگزاری ایران کانماین بر صنعت معدن کشور اظهار کرد: نمایشگاه جایی است که فعالیت ها و ظرفیت های یک حوزه در معرض دید عموم و همچنین فعالان تخصصی قرار می گیرد و به همین دلیل نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت.

وی افزود: امروز تبلیغات یکی از ارکان اصلی هر فعالیت اقتصادی است و نمایشگاه نیز یکی از ابزارهای بسیار قوی برای معرفی فعالیت ها، توانمندی ها و ظرفیت های یک صنعت به شمار می رود. بنابراین برگزاری نمایشگاه تخصصی مانند کانماین برای صنعت معدن یک ضرورت است.

به گفته عضو هیات مدیره خانه معدن ایران، کانماین می تواند به عنوان ویترینی برای معرفی ظرفیت های صنعت معدن کشور عمل کند و زمینه آشنایی بیشتر فعالان، متخصصان و مخاطبان با توانمندی های این بخش را فراهم آورد.

امیریان مهم ترین رویکرد دوره جدید کانماین را ایجاد ارتباط بیشتر میان فعالان صنعت معدن عنوان کرد و گفت: افرادی که در نقاط مختلف کشور در این حوزه فعالیت می کنند، در کانماین فرصت پیدا می کنند یکدیگر را ببینند، با فعالیت ها و ظرفیت های هم آشنا شوند و اطلاعات خود را با یکدیگر تبادل کنند.

وی ادامه داد: این آشنایی و ارتباط می تواند به شکل گیری همکاری های جدید و ایجاد خروجی برای فعالان منجر شود؛ به گونه ای که هر فرد یا مجموعه بتواند از این ارتباطات برای پیشرفت فعالیت خود استفاده کند.

وی همچنین تاکید کرد: یکی از مهم ترین ارزش های کانماین ایجاد یک نقطه مشترک برای دیدار فعالان صنعت معدن و تبادل اطلاعات و تجربه میان آنهاست.

نقش خانه معدن در تقویت کانماین

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران اظهار کرد: خانه معدن در سال های گذشته جایگاه خود را در حوزه معدن کشور تثبیت کرده و در موضوعات مختلف مرتبط با این بخش نیز حضور داشته است.

امیریان افزود: خانه معدن طی سال های گذشته در برگزاری و توجه به نمایشگاه های تخصصی این حوزه نیز نقش داشته و طبیعتا حضور و دیدگاه های این تشکل می تواند در مسیر برگزاری بهتر چنین رویدادهایی موثر باشد.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفت: معدن کارها انسان های بسیار سخت کوشی هستند و امیدوارم با همین روحیه بتوانند مشکلات موجود را پشت سر بگذارند و به فعالیت خود ادامه دهند.

امیریان اظهار امیدواری کرد با انجام اصلاحات و برطرف شدن مشکلات، صنعت معدن بتواند دوباره نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند و افزود: امیدوارم کانماین نیز بتواند در این مسیر، با ایجاد ارتباط میان فعالان و فراهم کردن زمینه تبادل اطلاعات و همکاری، نقش خود را به بهترین شکل ایفا کند.