باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز شاخص کل بورس با کاهش ۵۱ صدم درصدی و ۳۸ هزار و ۱۷۵ واحد کاهش، به ۷ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۷۲ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۴۲ صدم درصدی و ۸ هزار و ۴۷۳ واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۹۹۴ هزار و ۱۸۸ واحد قرار گرفت.

آسایش در رابطه با وضعیت سهام و صندوق‌های سهامی بیان کرد: حجم معاملات به ۹۰ میلیارد برگه سهم رسید و ارزش معاملات نیز ۵ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان بود. سرانه خرید ۹۲ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۳۰ میلیون تومان ثبت شد. در معاملات امروز شاهد خروج ۷۴۶ میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بودیم. در پایان معاملات، ۴۸ درصد بازار معادل ۴۱۱ نماد مثبت و ۵۲ درصد بازار معادل ۴۴۹ نماد منفی بودند و معاملات خود را به پایان رساندند.

آسایش درباره ورود و خروج پول به صنایع مختلف اظهار کرد: بیشترین خروج پول مربوط به صنعت دارو بود که با ۲۷۲ میلیارد تومان خروج پول همراه شد و پس از آن، صنعت چندرشته‌ای صنعتی با ۱۵۵ میلیارد تومان خروج پول در رتبه بعدی قرار گرفت. بیشترین ورود پول نیز مربوط به صنعت بانک‌ها بود که ۸۳۵ میلیون تومان ورود پول را ثبت کرد و پس از آن محصولات شیمیایی با ۲۸۹ میلیارد تومان ورود پول در رتبه بعدی قرار گرفت.

او در ادامه گفت: بازار امروز در ابتدا با روندی مثبت آغاز به کار کرد، اما در همان ۱۰ دقیقه ابتدایی معاملات، یعنی حدود ۹ دقیقه پس از آغاز بازار، میزان فروش و عرضه‌ها افزایش پیدا کرد و به دنبال آن، اکثر شرکت‌ها به سمت محدوده‌های منفی حرکت کردند حتی در میان شرکت‌هایی که در محدوده مثبت معامله می‌شدند نیز در بسیاری از موارد شاهد رنج‌های منفی بودیم، اما پس از آن مجدداً تقاضا در بازار شکل گرفت.در جریان معاملات امروز، در چندین مرحله و شاید چهار یا پنج مرتبه، میزان عرضه‌ها در بازار به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد و در نهایت نیز در پایان معاملات، عرضه‌ها بیشتر خود را نشان دادند.

آسایش با اشاره به روند کلی بازار اظهار کرد: به هر حال بازار سرمایه در یک روند صعودی قرار دارد و وقوع اصلاحات در چنین روندی موضوعی عادی محسوب می‌شود. امروز نیز با توجه به برخی موارد و اتفاقاتی که خارج از بازار رخ داده بود، شاهد تأثیر آنها بر معاملات بازار سرمایه بودیم. این اصلاحات می‌تواند یک اصلاح کوتاه‌مدت در مسیر روند صعودی آینده بازار باشد و با نزدیک شدن به انتشار گزارش‌های ۶ ماهه و همچنین گزارش‌های عملکرد شهریورماه شرکت‌ها، می‌توان امیدوار بود که روند صعودی جدیدی در بازار شکل بگیرد. هرچقدر به سمت انتشار گزارش‌های ۶ ماهه حرکت کنیم، می‌توان امیدوار بود که نسبت قیمت به سود (P/E) بازار یا همان قیمت به سود شرکت‌ها تا حدودی کاهش پیدا کند و در نتیجه، جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران افزایش یابد.

*گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش محسوب نمیشود.*