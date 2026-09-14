معاون وزیر ورزش و جوانان امروز در مجمع عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی حاضر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و رییس مجمع عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزشی در این مجمع گفت: انجمن‌های ورزشی، فدراسیونی بزرگ و عیالوار است که فعالیت‌های این فدراسیون بزرگ به یک شور و نشاط اجتماعی در کشور تبدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: راهبری ۲۹ انجمن ورزشی با حداقل نیرو و با مدیریت هوشمندانه صورت می‌گیرد که قابل تقدیر است و این فدراسیون با انسجام و همدلی که از آن سراغ دارم می‌تواند پرچمدار ورزش ایران در موفقیت‌های بین‌المللی باشد.

محمدیان با تبریک موفقیت‌های بین‌المللی رشته‌های فدراسیون انجمن‌های ورزشی در مسابقات برون مرزی و نومد گیمز اظهار داشت: داشتن ۴۳ کرسی رؤسای انجمن‌ها در ابعاد بین‌المللی هم فوق‌العاده است که باید از این پتانسیل قوی باید بهره گرفت.

وی در ادامه افزود: تشکیل داشبورد مدیریتی در این فدراسیون عالی است و می‌تواند یک الگو باشد.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: در حوزه بانوان فعالیت فدراسیون انجمن‌های ورزشی قابل توجه است که البته با این تعدد رشته باید توسعه بیشتری صورت پذیرد.

برچسب ها: فدراسیون انجمن های ورزشی ، وزارت ورزش و جوانان
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