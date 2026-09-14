باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری اظهار کرد: پروژه روکش آسفالت محور میاندوآب–سرچم از طرح‌های مهم حوزه نگهداری و بهسازی راه‌های استان است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و اکنون با فعالیت پیمانکار در حال پیشرفت است.

وی افزود: در قالب این پروژه، ۲۵ کیلومتر از محور میاندوآب–سرچم روکش آسفالت خواهد شد و برای اجرای آن ۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

شکری با اشاره به ضرورت ارتقای شرایط این محور گفت: بهسازی و ارتقای کیفیت رویه راه، علاوه بر بهبود کیفیت تردد، نقش مهمی در افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای دارد؛ موضوعی که با توجه به حجم تردد در این مسیر و حوادث تلخی که در سال‌های گذشته در این محور شاهد بوده‌ایم، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: مدت پیمان این پروژه ۲۴ ماه تعیین شده و عملیات اجرایی روکش آسفالت در محور در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: بهسازی محور میاندوآب–سرچم از مطالبات دیرین مردم منطقه بوده است و اجرای این پروژه در راستای ارتقای کیفیت راه، افزایش ایمنی و بهبود سطح خدمات جاده‌ای در دستور کار مجموعه راهداری استان قرار گرفته است.

شکری در پایان گفت: عملیات اجرایی پروژه تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و روند اجرای آن با نظارت مستمر مجموعه راهداری استان دنبال می‌شود تا با تکمیل پروژه، شرایط مناسب‌تری برای تردد در این محور فراهم شود.