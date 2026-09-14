باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - احمدیان معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور در رادیو اقتصاد با تشریح جزئیات بخشنامه مربوط به واریز یک میلیون تومان به کیف پول الکترونیکی کارکنان دولت، گفت: استفاده از کیف پول الکترونیکی علاوه بر توسعه ابزارهای پرداخت خرد، میتواند در شرایط بحرانی و اختلال در اینترنت، به استمرار خدمات پرداخت کمک کند.
وی درباره چرایی اختصاص یک میلیون تومان به کیف پول کارکنان دولت اظهار کرد: برای بررسی این موضوع باید چند جنبه مختلف را در نظر گرفت؛ یکی از این موارد، توسعه فضای پرداخت در کشور و استفاده از ظرفیت کیف پول در شبکه پرداخت و پلتفرمهای مرتبط با این حوزه است.
وی افزود: موضوع دیگر به تابآوری و پایداری خدمات در شرایط اضطراری بازمیگردد. با توجه به تجربه بحرانهای اخیر، باید برای استمرار خدمات مختلف از جمله شبکه پرداخت در شرایط اضطراری برنامهریزی کنیم تا اگر کشور با بحرانهای خاص مواجه شد، بتوانیم شرایط را به بهترین شکل مدیریت کنیم.
احمدیان با اشاره به تفاوت کیف پول مبتنی بر USSD با کارتهای بانکی و ابزارهای متصل به شبکههای پرداخت، گفت: بسیاری از پلتفرمهای پرداخت هوشمند به اینترنت بینالملل یا داخلی وابسته هستند، اما خدمتی که در این طرح مورد استفاده قرار گرفته، بر پایه USSD و ابتداییترین سرویس ارتباطی اپراتورها ارائه میشود.
وی ادامه داد: بنابراین این خدمت به اینترنت متصل نیست و صرفاً به اتصال و سرویس اپراتور وابسته است و میتواند در پرداختهای خرد مورد استفاده قرار گیرد.
هزینه فنی استفاده از USSD بالا نیست
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که توسعه چنین زیرساختی چه هزینهای برای شبکه پرداخت ایجاد میکند، اظهار کرد: استفاده از USSD یا همان کدهای دستوری، هزینه فنی خاصی به شبکه پرداخت تحمیل نمیکند و حتی اعلام شده است که مغایرتهای احتمالی این تراکنشها ظرف ۲۴ ساعت قابل حل خواهد بود.
وی افزود: بنابراین اینکه تصور کنیم این طرح به زیرساخت یا تجهیزات جدید و پرهزینه نیاز دارد، چندان مصداق ندارد؛ چراکه USSD بر پایه ابتداییترین سرویس ارتباطی اپراتورها فعالیت میکند.
احمدیان با اشاره به علت تعیین رقم یک میلیون تومان برای کیف پول کارکنان دولت گفت: برای توسعه کیف پولها ابتدا باید فرهنگسازی صورت گیرد، شبکه پذیرندگان توسعه پیدا کند و جامعه در این مسیر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در مورد جامعه کارمندی نیز چند نکته وجود دارد. ما نمیتوانیم به سرعت حقوق کارمند را به کیف پول او واریز کنیم. اگر عددی مانند یک میلیون تومان مطرح شده، این موضوع باید بر اساس رضایت کارمند باشد و سقفی نیز برای میزان انتقال تعیین نشده است.
وی ادامه داد: به این معنا که اگر کارمندی تمایل داشته باشد، میتواند حتی کل حقوق خود را به کیف پول منتقل کند و این بخش از موضوع برای کارکنان باز گذاشته شده است. از سوی دیگر، اگر شرایط بحرانی وجود نداشته باشد، کارمند میتواند اعلام کند که هیچ مبلغی از حقوقش به کیف پول منتقل نشود.
پیشبینی ظرفیت کیف پول برای همه مردم
احمدیان درباره امکان استفاده سایر اقشار جامعه از این زیرساخت نیز گفت: این ظرفیت صرفاً برای کارکنان دولت طراحی نشده است و تمهیدات لازم برای اینکه همه اقشار جامعه بدون استثنا بتوانند از ظرفیت کیف پول ایران استفاده کنند، در بانک مرکزی پیشبینی شده است.
وی افزود: مردم میتوانند بهراحتی کیف پول خود را فعال کنند و برای فعالسازی آن نیز فرآیند پیچیدهای وجود ندارد و از طریق کدهای دستوری میتوان این خدمت را فعال کرد.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه بسیاری از پلتفرمها نیز کیف پول ایران را فعال کردهاند، گفت: برخی پلتفرمها در حال حاضر این کیف پول را در بستر خود فعال کردهاند و با بانک مرکزی نیز تفاهمنامه همکاری دارند.
وی اضافه کرد: زمانی که کاربران در یک پلتفرم مشاهده میکنند کیف پول ایران فعال است، طبیعتاً تمایل بیشتری برای استفاده از آن پیدا میکنند، اما همچنان در حوزه فرهنگسازی، اطلاعرسانی و پشتیبانی باید اقدامات بیشتری انجام شود.
بازخوردها پس از توسعه شبکه پذیرندگی قابل ارزیابی است
احمدیان درباره میزان استقبال مردم از کیف پول الکترونیکی و بازخوردهای دریافتشده نیز اظهار کرد: کیف پول ایران بیش از شش تا هفت ماه است که در شبکه بانکی فعال شده، اما برای ارزیابی دقیق میزان استقبال باید شبکه پذیرندگی توسعه پیدا کند.
وی افزود: در دنیا نیز معمولاً پس از آغاز فعالیت چنین طرحهایی، ارزیابیهای مرحلهای انجام میشود. زمانی که شبکه پذیرندگان توسعه پیدا کند و امکان استفاده از این خدمت در مراکز مختلف برای پرداختهای خرد فراهم شود، میتوان میزان استقبال مردم را بهتر ارزیابی کرد.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اگر خدمات افزوده این کیف پول نیز متناسب با نیاز و در طول زمان افزایش پیدا کند، میتوان انتظار داشت رغبت مردم برای فعال نگه داشتن و استفاده از کیف پول بیشتر شود.
حرکت نظام پرداخت به سمت ابزارهای جدید
احمدیان همچنین با اشاره به تعداد بالای کارتهای بانکی در کشور گفت: نظام پولی و بانکی به دنبال این است که تعداد کارتهای بانکی را تا حد امکان ساماندهی و کاهش دهد، چراکه پردازش و نگهداری این تعداد کارت، حتی در صورت عدم استفاده، هزینههایی را به شبکه پرداخت تحمیل میکند.
وی خاطرنشان کرد: نظام پرداخت در دنیا نیز به سمت الگوهای جدید حرکت میکند؛ چه در شرایط عادی و توسعه فناوری و چه در شرایط پایداری و بحران. بنابراین کشور نیز باید متناسب با تحولات فناوری، زیرساختها و ابزارهای جدید پرداخت را فراهم کند.
احمدیان گفت: همکاران ما در بخش پولی و بانکی نیز به این موضوع توجه دارند و امیدواریم توسعه این زیرساختها در نهایت به بهبود خدمات و رفاه بیشتر مردم منجر شود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت افزایش رفاه اقتصادی مردم اظهار کرد: هرچه شرایط زندگی و وضعیت مالی مردم بهتر باشد، ما نیز خوشحالتر خواهیم بود و وظیفه ما خدمتگزاری به مردم است.