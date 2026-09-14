رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ثبت بیش از ۲۴۰ هزار پروفایل در بانک ژنتیک کشور گفت: این بانک از افتخارات کشور محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دستاورد‌های بانک ژنتیک اظهار کرد: بانک ژنتیک بر اساس برنامه توسعه پنجم کشور ایجاد شده و امروز یکی از افتخارات کشور ما محسوب می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه برخلاف بسیاری از کشور‌های دنیا، تمامی ابزار‌هایی که برای بانک ژنتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله نرم‌افزارها، کیت‌ها و مواد مورد نیاز، در داخل کشور و توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان جوان بومی‌سازی شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه توسعه بانک ژنتیک با سرعت در حال انجام است، گفت: تاکنون بیشتر پروفایل مجرمان سابقه‌دار استخراج شده است، اما این فرآیند در حال توسعه است و امروز بیش از ۲۴۰ هزار پروفایل در بانک ژنتیک کشور وجود دارد.

مسجدی ادامه داد: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا نیز این‌گونه نیست که پروفایل ژنتیکی همه مردم استخراج شود، بلکه عمدتاً از گروه‌هایی مانند مجرمان، افراد در معرض خطر یا برخی گروه‌های خاص مانند نیرو‌های پلیس و نظامی نمونه‌برداری و پروفایل ژنتیکی آنها ثبت می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه بانک‌های ژنتیک در کشور‌های مختلف اظهار کرد: در دنیا به‌طور معمول حدود ۱۰ درصد جمعیت در چنین بانک‌هایی مورد پروفایل‌گیری قرار می‌گیرند، اما دانش فنی و علمی مورد نیاز در کشور ما طی سال‌های گذشته با تلاش نخبگان جوان بومی‌سازی شده و همین موضوع زمینه رشد ۴۰۰ درصدی بانک ژنتیک در یک سال را فراهم کرده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر نقش بانک ژنتیک در تحقق عدالت گفت: آنچه اهمیت دارد این است که بانک ژنتیک اساساً برای تحقق و اجرای عدالت ایجاد شده است.

مسجدی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ مورد داریم که جرمی توسط فردی در یک استان اتفاق افتاده و از صحنه جرم نمونه بیولوژیک به دست آمده، اما تحقیقات نتوانسته مجرم را شناسایی کند؛ در ادامه، همان فرد در استان دیگری مرتکب جرم شده و از طریق تطبیق پروفایل ژنتیکی، ارتباط میان این دو پرونده مشخص شده است.

وی توضیح داد: برای نمونه، در مواردی به همکاران دادستانی اعلام شده است فردی که مرتکب جنایت در هرمزگان شده، همان فردی است که دو سال پیش در استان گلستان مرتکب جرم دیگری شده بود، اما در آن زمان شناسایی نشده بود.

مسجدی خاطرنشان کرد: این ظرفیت نقش بسیار مهمی در کشف جرایم و تحقق عدالت دارد و یکی از اولویت‌های جدی سازمان پزشکی قانونی، توسعه بانک ژنتیک کشور است.

وی با بیان اینکه کشور در حوزه بانک ژنتیک عقب نیست، تأکید کرد: با وجود دستاورد‌های به‌دست‌آمده، حرکت ما باید جهشی باشد تا بتوانیم حجم بیشتری از پروفایل‌های مورد نیاز را در این بانک ثبت کنیم و از ظرفیت آن برای کشف جرایم و اجرای عدالت بیش از گذشته بهره بگیریم.

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برچسب ها: ژنتیک ، پزشکی قانونی
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