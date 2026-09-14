باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه با برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که محمد بن سلمان روز دوشنبه در دیدار با فرمانده سنتکام، درباره تحولات و رویداد‌های اخیر منطقه گفت‌و‌گو کرد.

پیش از این روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» ادعا کرده بود که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از تعدادی از کشور‌های منطقه برای مقابله با نیرو‌های مسلح یمن درخواست کمک کرده است و خاطرنشان کرد که ریاض از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا «سنتکام» درخواست غیرمستقیمی را به رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.

این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه گزارش داد که درخواست عربستان شامل دریافت اطلاعات و سایر کمک‌ها با هدف جلوگیری از کنترل تنگه باب المندب توسط یمنی‌ها بوده است.

در همین زمینه، این روزنامه گزارش داد که ریاض از واشنگتن خواسته تا به آن در مقابله با نیرو‌های مسلح یمن و توقف پیشروی آنها در منطقه باب المندب کمک کند، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به درخواست مداخله نظامی مستقیم پاسخی نداده است، که به گفته این روزنامه، عربستان را بر آن داشته تا به دنبال گزینه‌های دیگری در منطقه باشد.

منبع: العربیه انگلیسی