محمد بن سلمان و فرمانده سنتکام درباره تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه با برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد. 

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که محمد بن سلمان روز دوشنبه در دیدار با فرمانده سنتکام، درباره تحولات و رویداد‌های اخیر منطقه گفت‌و‌گو کرد.

پیش از این  روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» ادعا کرده بود که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از تعدادی از کشور‌های منطقه برای مقابله با نیرو‌های مسلح یمن درخواست کمک کرده است و خاطرنشان کرد که ریاض از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا «سنتکام» درخواست غیرمستقیمی را به رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.

این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک در منطقه گزارش داد که درخواست عربستان شامل دریافت اطلاعات و سایر کمک‌ها با هدف جلوگیری از کنترل تنگه باب المندب توسط یمنی‌ها بوده است.

در همین زمینه، این روزنامه گزارش داد که ریاض از واشنگتن خواسته تا به آن در مقابله با نیرو‌های مسلح یمن و توقف پیشروی آنها در منطقه باب المندب کمک کند، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به درخواست مداخله نظامی مستقیم پاسخی نداده است، که به گفته این روزنامه، عربستان را بر آن داشته تا به دنبال گزینه‌های دیگری در منطقه باشد.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: عربستان سعودی ، سنتکام
خبرهای مرتبط
عملیات گسترده یمن علیه پایگاه ملک خالد
سوخته و به شدت آسیب دیده؛ تصاویر ماهواره‌ای از خسارت خط لوله‌ نفت عربستان
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان کمتر از میانگین ۱۰ روز گذشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سی‌ان‌ان: آمریکا خواهان ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است
سوخته و به شدت آسیب دیده؛ تصاویر ماهواره‌ای از خسارت خط لوله‌ نفت عربستان
ادعای ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا
درخواست کمک عربستان از اسرائیل برای مقابله با یمنی‌ها
بحث استیضاح ترامپ دوباره در کانون توجه قرار گرفت
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
اعتراضات در ۸ شهر سوریه همزمان با افزایش قیمت سوخت
کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی سطح بالا برگزار می‌کنند
کره شمالی رزمایشی با موشک‌های کروز و بالستیک برگزار کرد
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال شدند
آخرین اخبار
دیدار و گفتگوی ولیعهد عربستان و فرمانده سنتکام
عملیات گسترده یمن علیه پایگاه ملک خالد
واژگونی کشتی در اندونزی؛ ۱۲۹ نفر همچنان مفقود هستند
۲۵ مهاجر پس از غرق شدن قایق در آب‌های یونان ناپدید شدند
تجمع اعتراضی مردم ژاپن علیه رژیم صهیونیستی در توکیو
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال شدند
قیمت گاز اروپا برای نخستین‌بار از دسامبر ۲۰۲۲ از هزار دلار عبور کرد
اعتراضات در ۸ شهر سوریه همزمان با افزایش قیمت سوخت
سوخته و به شدت آسیب دیده؛ تصاویر ماهواره‌ای از خسارت خط لوله‌ نفت عربستان
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان کمتر از میانگین ۱۰ روز گذشته است
درخواست کمک عربستان از اسرائیل برای مقابله با یمنی‌ها
کانادا قصد دارد در وام اتحادیه اروپا به اوکراین مشارکت کند
بحث استیضاح ترامپ دوباره در کانون توجه قرار گرفت
سی‌ان‌ان: آمریکا خواهان ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است
کره شمالی رزمایشی با موشک‌های کروز و بالستیک برگزار کرد
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی سطح بالا برگزار می‌کنند
ادعای ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا
سخنگوی انصارالله از ده‌ها حمله هوایی عربستان خبر داد
زلنسکی منتقدان خود را تحریم کرد
عمان: نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد
حزب راست افراطی آلمان: پناهندگان اوکراینی به کشورشان برگردند
حادثه دریایی برای یک کشتی با خدمه هندی در تنگه هرمز
دور بعدی مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی در رم برگزار می‌شود
حمله هوایی عربستان به استان صعده در یمن
رویترز: عربستان فقط ۷ روز ذخیره نفت برای صادرات دارد
ترامپ: زلنسکی حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه را متوقف کند
واکنش ترامپ به مذاکره کشور‌های عربی با ایران درباره تنگه هرمز
رویترز: قطع خط لوله عربستان، ۴ درصد از عرضه جهانی نفت را مختل می‌کند
هشدار وزیر خارجه ترکیه درباره پیامد‌های بحران تنگه هرمز بر اقتصاد جهان