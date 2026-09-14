پالایشگاه‌های آسیایی در انتظار توضیح درباره محموله‌های نفتی در بندر ینبع هستند، اما عربستان تاکنون درباره وضعیت خط لوله و احتمال تاخیر سکوت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ گزارش داد که شرکت‌های پالایش نفت در آسیا در انتظار دریافت توضیح درباره محموله‌هایی هستند که قرار است در بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ تحویل بگیرند، چراکه عربستان پس از حملات پهپادی، ناچار به بستن یک خط لوله حیاتی انتقال نفت که به این پایانه خدمات‌رسانی می‌کند، شده است. 

معامله‌گران درگیر در این بحث‌ها گزارش دادند که حداقل چهار کارخانه فرآوری پس از درخواست جزئیات در مورد وضعیت عملیات، هیچ مکاتبه رسمی دریافت نکرده‌اند.

آنها افزودند که مقامات بازاریابی عربستان سعودی نیز به سوالات مربوط به میزان خسارت به خط لوله شرق-غرب پاسخی ندادند.

معامله‌گران گفتند که در غیاب اطلاعات در مورد تاخیرها، دو پالایشگاه نفت انتظار دارند محموله‌های خود را طبق برنامه دریافت کنند.

این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که عربستان سعودی خط لوله حیاتی نفت شرق به غرب را که ۱۲۰۰ کیلومتر در سراسر شبه جزیره عربستان امتداد دارد، به عنوان یک اقدام احتیاطی پس از حمله موشکی و پهپادی که صبح پنجشنبه مناطقی از این کشور را هدف قرار داد، مسدود کرد.

این تحول، همراه با بسته شدن خط لوله و اختلالات در تنگه هرمز، منجر به بحران جهانی عرضه انرژی شد که در نتیجه آن، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه نفت عربستان به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسید و قیمت جهانی نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند.

منبع: المیادین

برچسب ها: نفت عربستان ، حمله به عربستان ، انصارالله یمن
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