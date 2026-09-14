هفته نخست بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، جام یادگار امام (ره)، روز‌های دوم و سوم مهرماه برگزار می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه آغاز این رقابت‌ها، امیرعلی آذرپیرا، دارنده مدال نقره جهان و برنز المپیک و ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، با عقد قراردادی به تیم استقلال اراک پیوست.

آذرپیرا قرار است در وزن ۹۷ کیلوگرم برای استقلال اراک به میدان برود و یکی از مهره‌های شاخص این تیم در فصل جدید لیگ برتر کشتی باشد.

استقلال اراک همچنین با مهدی یوسفی، دارنده مدال طلای جوانان و زیر ۲۳ سال جهان و طلای بزرگسالان آسیا، قرارداد امضا کرد. یوسفی با حضور در این تیم شاگرد غلامرضا محمدی خواهد بود.

در بخش کشتی فرنگی نیز محمدهادی صیدی، دارنده مدال نقره رقابت‌های جوانان جهان و ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در مسابقات زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در آمریکا، عصر روز گذشته با عقد قراردادی به تیم بانک شهر پیوست.

برچسب ها: فدراسیون کشتی ، باشگاه استقلال
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