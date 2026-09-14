باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای سیما در قالب دهمین رویداد ملی «ایران جان ـ آذربایجان شرقی ایران»، با پخش ویژهبرنامههایی متنوع، ظرفیتها و جذابیتهای اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان آذربایجان شرقی را به مخاطبان معرفی میکنند. پس از خوزستان، ایلام، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، قزوین حالا نوبت به آذربایجان شرقی، پرچمدار اتحاد ایران رسیده است. زمان پخش این ویژهبرنامهها از سه شنبه ۲۴ شهریور آغاز شده و تا دوشنبه ۳۰ شهریور ادامه خواهد داشت.
طرح «هفتههای ایرانی» که با سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر استان، میکوشد تا ایرانِ متکثر و واحد را در آینه رسانه ملی در هم افزایی با معاونت امور استانهای رسانه ملی، بازنمایی کند؛ این رویداد روایتی است از سرمایههای انسانی و طبیعی، چهرههای نامدار و گمنام، ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشههای هویتی ایرانیان را محکمتر میسازد. اینبار، قزوین میزبان این رویداد ملی است.
در هفته «آذربایجان شرقی ایران»، علاوه بر برنامههایی که به این استان میپردازند، تولیدات کوتاه و موشن گرافیکهایی نیز از شبکههای سیما پخش میشوند.
در ادامه مشروح تدارک پیش بینی شده معاونت سیما در قالب تولیدات متنوع و ویژه برنامههای شبکههای تلویزیونی ارائه شده است:
شبکه یک سیما
در هفته «ایران جان؛ آذربایجان شرقی»، شبکه یک سیما با حضور و همراهی برنامههای مختلف خود، بخشهایی از آنتن را به معرفی این استان اختصاص داده است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، گزیده برنامه ترکیبی «ایران دوستداشتنی» درباره معرفی آداب و رسوم و فرهنگ اقوام و شهرهای مختلف استان آذربایجان شرقی جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۳ پخش خواهد شد.
برنامه اقتصادی «پایش» نیز بهصورت زنده در روزهای پنجشنبه ۲۶ و جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۰ از تبریز روی آنتن خواهد رفت.
برنامه «آفتاب شرقی» نیز در ۷ قسمت با حضور حجتالاسلام احمد مطهری اصل، نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در شهر تبریز از شنبه ۲۱ شهریور هر روز بعد از اذان ظهر پخش خواهد شد.
مستند «ایران از بالا» در قالب یک مستند ۵۰ دقیقهای، به معرفی ظرفیتها و جاذبههای استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد.
پیمان یوسفی، مجری برنامه «ورزش و مردم» و عوامل این برنامه نیز با حضور در تبریز، به موضوعات ورزشی و ظرفیتهای ورزشی این شهر و استان خواهد پرداخت. این برنامه جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۰ پخش میشود.
برنامه «سیمای خانواده» نیز با حضور عوامل برنامه در تبریز، بخشهایی را با حالوهوای این شهر و در لوکیشنهای ویژه تولید و پخش میکند. این برنامه ساعت ۱۲:۴۵ روی آنتن میرود.
«صبح بخیر ایران» نیز با پرداخت روزانه به اخبار، ظرفیتها و مکانهای تاریخی تبریز و آذربایجان شرقی و معرفی مهمانان و روستاهای این استان، حالوهوای «ایران جان» را به آنتن صبحگاهی شبکه یک میآورد.
شبکه دو سیما
همزمان با دهمین رویداد ملی «ایران جان» با شعار «آذربایجان؛ پرچمدار اتحاد ایران»، شبکه دو سیما با تدارک مجموعهای از مستندها، برنامههای تأمینی، نماهنگها و تیزرها، تلاش میکند تصویری از این استان را فراتر از جاذبههای گردشگری به مخاطبان ارائه کند؛ تصویری که فرهنگ و هنر، پیشینه دینی، میراث تاریخی و توانمندیهای مردمان آذربایجان را در کنار مسائل و دغدغههای آنان روایت میکند.
در همین راستا، سهشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۴:۲۵ «منیم آذربایجان» با موضوع موزه و تاریخ روی آنتن میرود و مخاطب را به تماشای بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی این خطه میبرد. چهارشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۴:۲۵ نیز «فاطمه سلطان» روایت دیگری از آذربایجان را پیش روی مخاطبان شبکه دو قرار میدهد.
در ادامه این ویژهبرنامهها، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۰:۴۰ «بو یاما» پخش میشود و همان روز ساعت ۱۴:۲۵، «منیم آذربایجان» این بار با موضوع قرآن و کتابت، به پیوند دیرینه فرهنگ، هنر و معنویت در آذربایجان میپردازد.
جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۴:۱۵ نیز مستند «یک صدا» پخش خواهد شد؛ اثری که میتواند بخشی از مفهوم همدلی و همصدایی مردم این استان را در قاب تلویزیون روایت کند.
همچنین در طول این هفته، در ساعتهای ۱۰:۳۵، ۱۷:۰۰ و ۱۹:۴۵ تیزرها و نماهنگهایی با محوریت آذربایجان شرقی از شبکه دو سیما پخش خواهد شد تا حالوهوای «ایران جان» در بخشهای مختلف جدول پخش شبکه جریان داشته باشد.
شبکه سه سیما
برنامه «سلام صبح بخیر» ویژهپردازی گستردهای را برای معرفی ظرفیتها، فرصتها و چالشهای استان آذربایجان شرقی در دستور کار دارد. هدف اصلی این ویژه برنامه، ارائه تصویری واقعی و الهامبخش از این استان است.
برنامههای «طبیب»، «سمت خدا»، «گزارش ورزشی» و «فوتبال برتر» نیز به رویداد ایران جان میپردازند.
شبکه چهار سیما
شبکه چهار، در دهمین رویداد ملی ایران جان در «هفته آذربایجان شرقی»، با تغییر در رویکرد برنامههای عادی و تدارک ویژه برنامههایی به طور ویژه به ابعاد تاریخی، هویت دینی و ملی و فرهنگی و دستآوردهای علمی آذربایجان شرقی خواهد پرداخت.
به همین مناسبت در «هفته آذربایجان شرقی»، برنامه «چاووش» با رویکردی جامع، به بررسی دستاوردهای فرهنگی، علمی و هنری استان آذربایجان شرقی میپردازد. در این هفته، تمامی میزها و گفتوگوها با محوریت ترویج فرهنگ ملی و بررسی پیشرفتهای اخیر منطقه طراحی شده است. محورهای اصلی این برنامه شامل بررسی جایگاه هنر و موسیقی، تحلیل آثار داستانی و ادبی و همچنین معرفی دستاوردهای علمی و پیشرفتهای صنعتی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی خواهد بود. برنامه «چاووش» که در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ به طور زنده به روی آنتن شبکه چهار میرود، در این هفته با حضور میهمانانی متخصص و اثرگذار در حوزههای مختلف، تلاش میکند تا تصویری روشن از پیوند میان اصالت فرهنگی و توسعه علمی در استان آذربایجان شرقی به نمایش بگذارد.
مستندهای شبکه نیز در این هفته حال و هوای آذربایجانی خواهند داشت: ۵ قسمت از مجموعه مستند «آذربایجان» که به معرفی اماکن تاریخی و طبیعت زیبای استان آذربایجان شرقی میپردازد، از شنبه تا چهارشنبه، در ساعت ۱۶ زمان پخش برنامه «چهار سوی علم» را به خود اختصاص خواهد داد.
در روز پنجشنبه ۲۶ شهریور مستندهای «چونان سرو» (استاد شهریار)، در ساعت ۱۹، «سید شریف»، در ساعت ۲۰، و مستند «صنایع دستی آذربایجان شرقی»، در ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه چهار به نمایش درخواهد آمد. همچنین پخش سخنرانی رهبر شهید در جمع مردم آذربایجان شرقی نیز برای همین روز ساعت ۲۳ در نظر گرفته شده است.
در روز جمعه ۲۷ شهریور نیز برنامه «دوکوهه ادبیات»، که به بررسی ظرفیتهای ادبیات دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی میپردازد، در ساعت ۲۳ و مستند «بویاما»، با نگاهی به هنر و صنعت رنگرزی سنتی آذربایجان در ساعت ۲۳:۳۰ به روی آنتن خواهد رفت.
شبکه نسیم
برنامه «نسیم آوا» ویژه آذربایجان شرقی (تبریز) متناسب با هفته آذربایجان شرقی چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۱ از شبکه نسیم روی آنتن میروند.
مستند، کلیپ، میان برنامه و فیلر از جمله برنامههایی هستند که با موضوع آذربایجان شرقی از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.
همچنین مستند «ایران جان» نیز در این هفته ساعت ۱۸ و ۲۳:۳۰ از شبکه نسیم پخش میشود.
شبکه آموزش سیما
برنامه «دکتر سلام» هر روز ساعت ۱۳ با پرداختن به موضوع نخبههای پزشکی و معرفی چهرههای اثرگذار این حوزه، بخشی از روایت شبکه آموزش در رویداد «ایران جان» را به خود اختصاص داده است.
شبکه قرآن و معارف سیما
برنامه «آرمان» شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۲۲، برنامه صبحگاهی «آیه» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰، برنامه «یاد خدا» (زنده) سه شنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۷:۴۰ تا ۱۸:۲۰ و سخنرانی و دیدار رهبر شهید با مردم تبریز پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۲۵ از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
همچنین مستند «سعادتمندان» (آیت الله شبستری)، پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۰۰:۱۰ تا ۰۱:۰۰، سخنرانی و دیدار رهبر شهید با مردم تبریز (بازپخش) جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۸:۱۵ تا ۸:۴۰ و مستند «حدیث سرو» با روایت زندگی (آیت الله علامه محمدحسین طباطبایی) جمعه ۲۷ شهریور ۸:۴۵ تا ۹:۱۵ روی آنتن شبکه قرآن میرود.
شبکه مستند
مستندهای «مسافر آذران»، «اهل میانه»، «بلال جبهه عرفان»، «ایل من»، «خانه امین»، «مالک شهید»، «آیین چوپانی»، «بیست و نه روز» و «تخریبچیان آسمانی» از شنبه ۲۱ تا سه شنبه ۳۰ شهریورماه، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند پخش خواهند شد.
«مسافر آذران» به معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی و گردشگری، مردمشناسی، آداب و سنن و ظرفیتهای منابع طبیعی و محیط زیست آذربایجان شرقی میپردازد. «اهل میانه» روایتی از زندگی، شخصیت، تألیفات و خدمات اجتماعی مرحوم آیتالله علی احمدی میانجی است و «بلال جبهه عرفان» زندگی و مبارزات شهید محمدحسن کسایی، از فرماندهان گردانهای انصار و جهاد سازندگی را روایت میکند.
مستند «ایل من» نیز با نگاهی اجتماعی و اقتصادی، تغییرات زندگی و نگرش عشایر و موضوع کارآفرینی در میان ایلات را بررسی میکند. «خانه امین» به روایت دیدار شهید امت، حضرت آیتالله خامنهای، از استان آذربایجان شرقی و شهرستانهای تابعه اختصاص دارد و «مالک شهید» زندگی و شخصیت شهید مالک رحمتی، استاندار سابق آذربایجان شرقی را معرفی میکند.
«آیین چوپانی» نیز تصویری از یکی از آخرین بازماندگان آیین و مراسم چوپانی در شهر مرند ارائه میدهد. مستند «بیست و نه روز» مروری بر قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ دارد و «تخریبچیان آسمانی» روایت بازسازیشده زندگی برادران شهید سیدداوود و سیدحجت علوی، از اهالی شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی است.
همچنین میان برنامه ها، برش مستند، مستندهای کوتاه، کلیپ و سرود متناسب با هفته آذربایجان شرقی در فواصل کنداکتور پخش خواهد شد.
شبکههای کودک و امید
مرکز کودک و نوجوان سیما با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اقلیمی و چهرههای ماندگار آذربایجان شرقی، جدول پخش خود را با مجموعهای از مستندها، نماهنگها، میانبرنامههای فاخر و برنامههای تعاملی مزین کردهاند.
در این راستا و همگام با این رویداد، مسابقه تلفنی «کتاب شیرین» که هر روز روی آنتن کانال نهال شبکه کودک میرود، بخشهای محتوایی و سوالات رقابتی خود را به مشاهیر، چهرههای برجسته، تاریخ و اماکن دیدنی آذربایجان شرقی اختصاص داده است تا مخاطبان کودک و نوجوان به شکلی پویا با هویت و پیشینه این استان آشنا شوند.
همچنین این ویژهبرنامه با رویکردی مستندگونه، مخاطبان را به تماشای دیدنیهای آذربایجان میبرد. علاقهمندان به مستندهای طبیعتمحور و تاریخی میتوانند به تماشای مجموعههای «شلالهلر» (روایتی از آبشارهای شگفتانگیز آذربایجان شرقی)، «تحفهی زمین»، «منیم آذربایجانیم» و مستند تماشایی «ارسباران، بهشت گمشده» بنشینند.
در بخشی دیگر از «ایرانِ جان؛ آذربایجان شرقی»، برشی ویژه در سه قسمت به مفاخر معاصر و تاریخی آذربایجان اختصاص یافته است. این بخش که ترکیبی از آثار مستند است، به روایت زندگی و مجاهدت چهرههای شاخصی، چون خلبانان پایگاه شکاری تبریز در مستند «آشیانهی عقابها»، استاد شهریار در مستند «چونان سرو» و زندهیاد اسفندیار قرهباغی در مستند «یکصدا» میپردازد.
جدول پخش «ایرانِ جان» همچنین با میانبرنامههای متنوع، یاد و خاطرهی مفاخر و شهدای این خطه را گرامی میدارد. آثار تولیدی همچون «شهریار، شاعر ایران»، «پروین اعتصامی»، «شیخ محمد خیابانی» و «لشکر خوبان» در کنار روایتهای تأثیرگذاری از زندگی شهدا در برنامههایی نظیر «سو قوربانلاری» (شهدای عکاس)، «شاعری در کرانهی اروند»، «صدای پاسدار» (شهید گزارشگر) و «عکاسخانهی شهدا»، بخشی از تلاش شبکه امید برای معرفی الگوهای ملی به نسل جدید است.
علاوه بر موارد فوق، آیتم «فرزند ایران» به واکاوی زندگی و تأثیرگذاری مفاخر آذربایجان شرقی میپردازد. همچنین پخش نماهنگهای حماسی و تصویری از جمله «بیزه ایران حرمدی»، «دژ ایران» و «شانلی دیار»، فضای این ویژهبرنامه را با طنین موسیقی و تصویر آذربایجان دوچندان کرده است.
شبکه نمایش
شبکه نمایش در راستای همراهی با رویداد ملی «ایران جان» در آذربایجان شرقی، با اختصاص باکس ساعت ۹ صبح، چند فیلم سینمایی از آثار مرتبط با سینما و فیلمسازان آذربایجان شرقی و میان برنامههای مرتبط با این هفته پخش میکند.
شبکه افق
شبکه افق با پخش مستندهای ویژه، میان برنامه و کارهای کوتاه درباره استان آذربایجان شرقی در رویداد ایران جان با مخاطبان خود همراهی میکند.
شبکه ورزش
برنامه «دست اول» شبکه ورزش با پرداختن به ورزش آذربایجان پخش میشود. همچنین کلیپهای مرتبط با ایران جان نیز در فواصل برنامهها، روی آنتن میرود.
شبکه سلامت
برنامه «کشیک سلامت» با حضور در شهر تبریز از ساعت ۲۰ با حضور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان این استان به بررسی چالشهای نظام سلامت ایران میپردازد.
برنامه «پنجره باز» با بازدید از مراکز درمانی استان، روی آنتن میرود.
برنامههای «مثبت سلامت»، «مادر، کودک» و «ضربان» نیز میزبان تلفنی اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی در برنامههای خود خواهند بود.
شبکه تهران
برنامه «سلام تهران» در سه نوبت و به مدت ۹۰ دقیقه، با پلاتوی مجریان و با محوریت توجه به پتانسیلهای اقتصادی، فرهنگی و هنری تبریز، میزبان نماینده مجلس، مسوولان استان، کارآفرینان و هنرمندان تبریزی خواهد بود و با طرح سوال پیامکی مرتبط با موضوع پویش، مخاطبان را با ظرفیتهای این استان آشنا میسازد.
برنامه معارفی «تا نیایش» در دو نوبت و به مدت ۵۰ دقیقه، بهصورت زنده از یکی از بقاع متبرکه یا گلزار شهدای استان آذربایجان شرقی، از محل شهر تبریز پخش میشود و با حضور کارشناسان فرهنگی و معارفی مانند امام جمعه استان، یا نماینده مجلس خبرگان رهبری، به تبیین ابعاد معنوی و تاریخ مذهبی و فرهنگی این دیار میپردازد.
گروه «کودک و خانواده» نیز با برنامه «به خانه برمیگردیم» در ۶ قسمت و به مدت ۷۲ دقیقه، با دعوت از مهمانانی از قشرهای مختلف مانند پزشکان، مسوولان استان و هنرمندان استانی، به معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیتهای مختلف استان آذربایجان شرقی میپردازد و با پخش آیتمها و نماهنگهای مرتبط، فضایی صمیمی و مفرح را برای مخاطبان رقم میزند.
علاوه بر این، دو قسمت از این برنامه نیز بهصورت زنده و از استان آذربایجان شرقی، محل شهر تبریز پخش خواهد شد.
برنامه «تهران ۲۰» نیز در سه نوبت و به مدت ۴۸ دقیقه، با گفتوگوی حضوری و تلفنی با مسئولان مختلف اجرایی و نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی، به بررسی مسائل، مشکلات، مطالبات و برنامههای مختلف برای توسعه و پیشرفت این استان در زمینههای گوناگون از جمله گردشگری، صنعتی و فرهنگی خواهد پرداخت.
افزون بر این موارد، ۲۰ میانبرنامه تأمینی با موضوع ظرفیتها، جذابیتها و آداب و رسوم استان آذربایجان شرقی، در بازههای زمانی مختلف روی آنتن شبکه تهران میروند تا مخاطبان با ابعاد گوناگون این استان آشنا شوند.