باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی زمانیان، معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به برخی نگرانیها درباره افزایش واردات خودرو و احتمال مصرف ارز مورد نیاز سایر بخشهای اقتصاد برای این منظور، توضیح داد: مسئولیت ثبت سفارش، برنامهریزی واردات و تأمین ارز در حوزه خودرو بر عهده دستگاههای دیگری است، اما از آنجا که آمارهای گمرک ایران مبنای برخی تحلیلها قرار میگیرد، توجه به نحوه ثبت آمار واردات ضروری است.
وی افزود: در ماههای ابتدایی جنگ، به دلیل نگرانی از احتمال آسیب به کالاهای موجود در انبارهای گمرکی، بهویژه در گمرکات جنوبی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی با استفاده از اختیارات قانونی، دستور داد گمرکات کشور با سرعت بیشتری تخلیه شوند.
زمانیان ادامه داد: حجم قابل توجهی از کالاها بهطور معمول در انبارهای بخش خصوصی مستقر در گمرکات نگهداری میشود و صاحبان کالا نیز بنا بر ملاحظات اقتصادی، این کالاها را تا زمان طی مراحل قانونی ترخیص در این انبارها نگه میدارند.
معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: با اجرای برنامه تخلیه سریع گمرکات، بهیکباره حجم زیادی از کالاها، بهویژه در گمرکات جنوبی کشور، ترخیص شد؛ در حالی که بخشی از این کالاها در شرایط عادی ممکن بود مدت زمان بیشتری در فرایند ترخیص باقی بمانند.
وی با اشاره به اینکه مبنای ثبت آمار واردات، عبور کالا از گمرک است، تصریح کرد: در نتیجه این ترخیصهای فشرده، آمار واردات کشور نیز بهصورت مقطعی افزایش یافت و در برخی گروههای کالایی رشد قابل توجهی در آمار واردات مشاهده شد.
زمانیان تأکید کرد: بنابراین بخشی از افزایش مشاهدهشده در آمار واردات، مربوط به کالاهایی بوده که ثبت سفارش آنها در سالهای گذشته انجام شده و تأمین ارز آنها نیز پیشتر صورت گرفته است؛ از این رو نمیتوان افزایش آمار ترخیص در این مقطع را بهطور کامل معادل افزایش تقاضای جدید برای ارز دانست.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، برای تحلیل دقیق روند واردات و آثار ارزی آن باید میان ترخیص کالاهای موجود و سفارشهای پیشین با ثبت سفارش و تأمین ارز برای واردات جدید تفکیک قائل شد.
منبع: وزارت اقتصاد