باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز دوشنبه از ایران خواست تا همکاری با این آژانس را از سر بگیرد و مدعی شد که رسیدگی به مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای و دستیابی به اعتماد و ثبات تنها از طریق اقدام مشترک محقق خواهد شد.

گروسی که تاکنون بارها نشان داده که نقش جاسوس غرب را در خصوص صنایع هسته‌ای ایران دارد ادعا کرد که دست خود را بسوی ایران دراز می‌کند تا تهران روشن شدن مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش همکاری کند.

او مدعی شد که آژانس هنگام از سرگیری فعالیت خود در ایران، «نگرانی‌های امنیتی» آن را در نظر خواهد گرفت.

او افزود: «ما به دلیل درگیری‌های جاری در منطقه خاورمیانه، وضعیت دشوار را درک می‌کنیم».

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که «تا زمانی که ۳۰ کشور هسته‌ای وجود داشته باشند، جهان امن‌تر نخواهد شد».

منبع: شفق نیوز