باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز دوشنبه، ۲۳ شهریور در نشست با جمعی از بازنشستگان که در وزارت کار برگزار شد، با اشاره به جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، تصریح کرد: متأسفانه کسانی مدعی حقوق بشر و انسانیت هستند که با ابزار و تکنولوژیهایی که در اختیار دارند، کودکان و مردم بیگناه و بهویژه رهبر ما را شهید میکنند. از طرفی برخی از ایرانیان خارج از کشور همسو با دشمنان به دنبال تحریک مردم در داخل کشور هستند. خوب است انصاف و انسانیت داشته باشیم.
آمریکا راهها را بسته و دنبال ایجاد اختلاف در ایران است
رئیسجمهوری وحدت و انسجام را رمز ایستادگی در برابر قلدری آمریکا دانست و گفت: چنانچه در کشور همدلی و همافزایی وجود داشته باشد و بتوانیم وحدت و انسجام را حفظ کنیم، هیچگاه در مقابل آمریکا سر خم نخواهیم کرد. واقعیت این است آنها قلدری میکنند و با مشکلات و محدودیتهایی که ایجاد کردهاند، به دنبال فروپاشی اجتماعی هستند. آمریکا راهها را بسته و به دنبال ایجاد اختلاف در کشور است.
پزشکیان با اشاره به استفاده از تکنولوژی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، یادآور شد: آنان دولت تروریست ایجاد کردهاند و هرکس را که دلشان میخواهد، ترور میکنند. در غزه نیز مردم بیگناه آن منطقه را تروریست مینامند، در حالی که آنان حتی آب و غذا ندارند.
مطالبات بازنشستگان را در جلسهای بررسی میکنیم
رئیسجمهوری در بخش دیگری با اشاره به مطالبات نمایندگان کانونهای بازنشستگی، تصریح کرد: میتوانیم با حضور نمایندگان شما در جلسات تخصصی، مطالبات و مشکلات مطرح شده در جلسه را هدفمند مدیریت کنیم و برای هر کدام راهحلی داشته باشیم. وظیفهام میدانم در اسرع وقت این جلسات تخصصی در حوزههای معیشتی، بیمه، قوانین، معوقات، دارو و سلامت با کارگروههای مربوطه بازنشستگان برگزار و برای هر کدام راهحلی ارائه شود. وجود همکاری و همافزایی در تمام حوزهها ضرورت دارد و میتوانیم کاری کنیم که زندگی آرامی داشته باشیم و بخشی از دغدغههای شما کاهش یابد.
پزشکیان با اشاره به ظرفیت محلهمحوری و مسجدمحوری، یادآور شد: بستر را برای حضور و استفاده از تجربه و مهارت شما بازنشستگان در استانداریها فراهم میکنیم. اغلب این فعالیتها نیاز به بودجه ندارد، بلکه وجود زبان مشترک و همدلی، پیشنیاز برطرف کردن برخی از مسائل است.
رئیسجمهوری با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه تبعیضآمیز گفت: هر ایرانی که در این آب و خاک زندگی میکند، فارغ از قومیت، جنسیت، دین یا مذهب مورد احترام است و باید از امکانات کشور بهرهمند شود. به همین دلیل است که میگویم با همکاری و رفاه، با همکاری و وفاق میتوانیم روندها را اصلاح کنیم و بهبود ببخشیم.
رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت
پزشکیان درباره برخی از برنامههای حمایتی دولت اعلام کرد: رقم کالابرگ قطعاً افزایش خواهد یافت و حتماً در حوزه بهداشت و درمان بازنشستگان و معیشت، تصمیمات سازندهای اتخاذ خواهد شد. از همین رو اکنون در حال تقویت روابط با سایر کشورهای همسایه هستیم.
تعامل ما با کشورهای دوست و همسایه از راه زمینی تقویت شده است
وی تاکید کرد: اگر دست به دست یکدیگر بدهیم، میتوانیم به مسائل و دغدغههای شما رسیدگی کنیم و از هیچ کوششی برای کاهش سطح نیاز و مطالبات شما دریغ نخواهیم کرد. اگرچه آمریکا راههای دریایی را بسته است، اما از راه زمینی سطح تعامل ما با سایر کشورهای دوست و همسایه بیشتر شده است.
منبع: ایسنا