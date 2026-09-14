معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: با توجه به کاهش مصرف برق در چند روز اخیر و همچنین اعلام هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا امیدواریم با کاهش ناترازی از ابتدای هفته قطعی برق نداشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بگلو گفت: رفع ناترازی برق؛ به موازنه بین تولید و مصرف بستگی دارد و از مردم انتظار داریم همچنان مصرف خود را صرفهجویی کنند.
وی در مورد اجرای مانور سراسری طرح مهتاب به میزبانی البرز گفت: مدیریت هوشمند انرژی؛ جمع آوری انشعابات غیر مجاز؛ و تعیین تکلیف استفادههای غیر مجاز از شبکه برق به ویژه در بخش ماینرها از اهداف اجرای این مانور سراسری است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه این مانور هر هفته دوشنبه و پنجشنبه برگزار میشود افزود: با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته؛ شرکت توزیع نیرو برق استان؛ از نظر مدیریت هوشمند تلفات انرژی و برگزاری مانورها رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است در این مانور سراسری۵۳ هزار نفر در قالب هزارو۷۳۰ اکیپ در شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مشارکت کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم با بیان اینکه ۴۷ اکیپ از استان البرز در بیست و پنجمین مانور سراسری طرح مهتاب شرکت داشتند افزود: از اواسط خرداد ماه با پیش بینی تمهیدات لازم و تشکیل تیمهای فنی و عملیاتی در حوزههای تست و بازرسی؛ نصب و پویش همدلی ۲۵ درجه و سایر موارد مدیریت مصرف؛ در همه شاخصهای فنی و اقتصادی عملکرد مناسبی داشتیم و به همین علت به عنوان استان برتر در حوزه مدیریت هوشمند مصرف انتخاب شدیم.
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