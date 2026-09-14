باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - همتی رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ملی گفت: امروز صبح با روسای بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف، از جمله ترکیه و تونس، که روابط و همکاری‌های خوبی با آنها داریم، دیدار و گفت‌و‌گو کردیم.

او با اشاره به محور‌های این دیدار‌ها اظهار کرد: در این نشست‌ها درباره مسائل مختلف و نقش بانک‌های مرکزی در کنترل نوسانات اقتصادی بحث و تبادل نظر شد. این دیدار‌ها فرصت مناسبی است تا با همکاران خود در کشور‌های اسلامی ملاقات داشته باشیم و درباره توسعه روابط پولی و بانکی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش این همکاری‌ها گفت‌و‌گو کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مذاکرات انجام‌شده تاکنون مثبت بوده است، گفت: بحث‌های خوبی در این دیدار‌ها داشتیم و ان‌شاءالله این گفت‌و‌گو‌ها بعدازظهر نیز ادامه خواهد داشت.