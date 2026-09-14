باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - عبداللهی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: در مبحث بنزین و سوخت، مردم همیشه در میدان ایران و استان، شایستگی این را دارند که مجموعه خدمات نظام را به بهترین شیوه و نحو دریافت کنند؛ اما متأسفانه در استان شاهد روند توزیع کند بنزین هستیم؛ اقداماتی را قوه قضاییه پیگیری کرده که بخشی از آن محقق شده تا ارائه خدمت با روند بهاری انجام شود.
او افزود: مورد اولی که باید به آن پرداخته شود، این است که میبایست سهمیه سوخت تخصیصی استان از مبادی بهطور کامل جذب شود که متصدیان حملونقل این قول را دادهاند، اما دغدغههایی نیز داشتند؛ قولهایی از سمت استانداری و استان برای شنیده شدن و پوشاندن جامه عمل بر آن داده شد.
عبداللهی بیان کرد: یکی از کارهایی که میبایست انجام میشد این است که کارت اضطراری از جایگاهها جمع شود و سهمیه آن در کارت سوخت شهروندان شارژ شود که این اقدام با پیگیریهای شرکت ملی نفت و نمایندگان استان با موافقت روبهرو شد و شرکت ملی نفت کشور قرار است از مهرماه، ۵۰ لیتر سوخت با نرخ سوم در کارت سوخت هماستانیها شارژ کند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: پیشنهاد دادیم اگر امکان دارد از الان این اقدام صورت بگیرد، اما، چون سامانه است و نیاز به برنامهریزی دارد، میبایست تا اول ماه صبر کنیم و در مجموع ۱۶۰ لیتر سوخت در سه نرخ در کارتهای سوخت هماستانیها شارژ میشود؛ در مباحث بعدی میبایست برای اصناف و گروههای مختلف که استفاده بیشتری از سوخت دارند، برنامه اب از سمت کشور مطرح شود.
او عنوان کرد: اضافه نمودن یک جایگاه سوخت دیگر از اولین کارهای کاهش مدت زمان حضور مردم برای دریافت سوخت بود، قدم دوم این است که کارکنان جایگاهها با مردم با احترام و صبوری رفتار کنند، زیرا در جایگاه ۴ کارت سوخت در اختیار کارکنان قرار داد و تمام کارتها در آن واحد در مواقع نیاز میبایست مورد استفاده قرار گیرد تا معطلی مردم کمتر شود. همچنین نظارت بر عملکرد متصدیان جایگاهها بهمنظور عدم انحراف در امر توزیع باید انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: پایش مراجعهکنندگان به جایگاههای سوخت باید انجام شود که در تیرماه صورت گرفت و برخی از اشخاص به تعداد ۱۰ تا ۲۱ مورد مراجعه داشتند و از ۱۳۵ لیتر تا ۴۹۵ لیتر سوخت آزاد هر کدام دریافت کردند که غیرمتعارف بوده و مصداق سوختکشی است؛ تا پایان شهریورماه، جایگاهها معرفی و اشخاص دریافتکننده سوخت در لیست سیاه دریافت سوخت هستند؛ با سوختکشی به هر نحوی برخورد میشود و حتی بررسیها در مورد خودروهای با پلاک مخدوش صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: در خصوص نظارت بر بازار لوازم و البسه مدارس، رفاه مردم از خطوط قرمز نظام و ما است؛ برنامهریزی خوبی در این مورد از سمت مردم و اصناف صورت گرفته است. در بحث نظارت بازار که برای لباسهای مدارس داشتیم، تفاوت قیمت قرارداد از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشاهده کردیم؛ در صورتی که باید لباس با نرخ مصوب عرضه شود. اگر بهانهی تفاوت قیمت، استفاده از وسایل تزئینی است، کارهای اضافه و تزئینی روی لباس باید جوری باشد که در حد ۷۰۰ هزار تومان نباشد.
او گفت: بخشی از دغدغه مردم در مورد نوع و شکل لباس است که پیگیری میکنیم و چنانچه احراز شود که بیتدبیری صورت گرفته، میبایست اصلاح از سمت آموزش و پرورش بدون دریافت هزینه از والدین صورت بگیرد.