باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - فریبرز مسعودی، رئیس مرکز گوهرشناسی و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، در نشست آغاز به کار انجمن شهابسنگ، با ابراز خرسندی از شکلگیری این انجمن اظهار کرد: بسیار خوشحالم که امروز در خدمت دوستان و متخصصان این حوزه هستیم و امیدوارم انجمن شهابسنگ با حضور و همراهی پژوهشگران و استادانی که در این نشست حضور پیدا کردهاند، با قدرت فعالیت خود را آغاز کند.
وی با اشاره به خلأ موجود در حوزه شهابسنگشناسی کشور افزود: همانطور که در برخی رشتهها و گرایشهای علمی با خلأهایی مواجه هستیم، این خلأ در حوزه شهابسنگ نیز وجود داشته و همین مسئله موجب شده است این حوزه طی سالهای گذشته نتواند متناسب با ظرفیتهای موجود، رشد و توسعه پیدا کند.
مسعودی ادامه داد: در کشور متخصصان بسیار خوبی در حوزه کانیشناسی و سنگشناسی داریم و این دانش به صورت رسمی حدود ۷۰ سال سابقه دارد؛ البته پیشینه این حوزه حتی میتواند بیش از این میزان باشد. این ظرفیت علمی میتواند در حوزه شهابسنگ به شکل تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس مرکز گوهرشناسی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از دانش متخصصان داخلی گفت: دانش موجود در زمینه کانیشناسی و سنگشناسی میتواند برای شناسایی، ردهبندی، مطالعه و حتی ساماندهی مباحث مرتبط با تجارت شهابسنگها مورد استفاده قرار گیرد و شکلگیری انجمن میتواند زمینهای برای پیوند میان این ظرفیتهای علمی فراهم کند.
وی راهاندازی انجمن شهابسنگ را آغاز یک حرکت جدید در این حوزه دانست و اظهار کرد: من شکلگیری این انجمن را یک آغاز خوب میدانم و امیدوارم بتواند به ایجاد یک جریان منسجم علمی و تخصصی در کشور کمک کند.
مسعودی همچنین از تلاش افرادی که طی سالهای گذشته برای راهاندازی این انجمن پیگیری کردهاند، قدردانی کرد و گفت: از همه دوستانی که در این سالها برای راهاندازی انجمن تلاش کردند تشکر میکنم؛ چراکه راهاندازی انجمنهای علمی کار سادهای نیست و در شرایط فعلی نیز با محدودیتهای مختلفی همراه است.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: اینکه بتوانیم ضرورت تشکیل چنین انجمنی را به عنوان یک نیاز ملی مطرح و مسئولان مربوط را برای راهاندازی آن متقاعد کنیم، خود کار آسانی نبوده است و تلاشهای انجامشده برای تحقق این موضوع قابل تقدیر است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با آغاز فعالیت انجمن شهابسنگ و همراهی استادان، پژوهشگران و متخصصان، ظرفیتهای علمی موجود در کشور در این حوزه فعال شود و مطالعات شهابسنگها در ایران با رویکردی علمی، تخصصی و منسجم توسعه پیدا کند.
شهریار محمودی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و متخصص حوزه سنگشناسی، در نشست هیئت مؤسس انجمن شهابسنگشناسی، ضمن قدردانی از حضور استادان و متخصصان دانشگاههای مختلف کشور اظهار کرد: از همکاران و استادان دانشگاههای تهران، اصفهان، ارومیه، تبریز و کرمان و همچنین دانشگاه شهید بهشتی که میزبانی این نشست را بر عهده گرفتهاند، تشکر میکنم.
وی با اشاره به ضرورت شکلگیری انجمن شهابسنگشناسی افزود: این انجمن بر اساس یک نیاز واقعی در کشور و به ابتکار استادان دانشگاههای مختلف و همچنین با توجه به مطالبه و علاقه عمومی برای شناخت شهابسنگها شکل گرفته است.
محمودی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با راهاندازی این انجمن، بخشی از نیازهای علمی و فنی موجود و همچنین تقاضای عمومی برای شناخت، بررسی و مطالعه این اجرام را پاسخ دهیم و زمینهای برای توسعه فعالیتهای تخصصی در این حوزه فراهم کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تشریح روند تأسیس انجمنهای علمی در کشور گفت: تأسیس انجمنهای علمی مستلزم طی مراحل مشخصی است و موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از نخستین الزامات این فرآیند به شمار میرود.
وی افزود: بر اساس ضوابط موجود، برای تأسیس یک انجمن علمی باید دستکم ۱۴ عضو هیئت علمی از دانشگاههای مختلف که دارای مرتبه دانشیاری یا استادی هستند، در فرآیند تأسیس مشارکت داشته باشند و اساسنامه انجمن نیز پس از تدوین و تصویب، مراحل قانونی خود را در هیئت انجمنهای علمی کشور در وزارت علوم طی کند.
محمودی با اشاره به برگزاری نشست امروز هیئت مؤسس اظهار کرد: جلسه امروز با همین هدف تشکیل شده است تا اعضای هیئت مؤسس اساسنامه انجمن را مورد بررسی، پذیرش و تأکید قرار دهند و در ادامه صورتجلسه مربوط به تأسیس انجمن را امضا کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از امضای صورتجلسه، پیگیری مراحل اداری و قانونی برای ثبت، تأسیس و آغاز به کار رسمی انجمن دنبال خواهد شد.
این استاد دانشگاه در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی استادان، پژوهشگران و دانشگاههای مختلف کشور، انجمن شهابسنگشناسی بتواند به یک مرجع علمی برای توسعه مطالعات، آموزش و فعالیتهای تخصصی در حوزه شهابسنگها تبدیل شود.
حجت کمالی، پژوهشگر حوزه شهابسنگ، در نشست جمعی از فعالان، پژوهشگران و استادان این حوزه، با اشاره به سابقه ۲۲ ساله فعالیت خود در زمینه شهابسنگها اظهار کرد: نتیجه سالها تحقیق و پژوهش در این حوزه، به ثبت دستاوردهایی در زمینه شناسایی و ثبت شهابسنگها منجر شده است.
وی با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۱۶ توانسته است جایگاه خود را در زمینه ثبت شهابسنگها ارتقا دهد، افزود: بر اساس تحقیقات و فعالیتهای انجامشده، ایران در زمینه ثبت شهابسنگها به رتبه دوم جهان رسیده و در این حوزه رکوردهایی نیز به ثبت رسیده است.
کمالی ادامه داد: حاصل بخشی از این تحقیقات، راهاندازی دو موزه مرتبط با شهابسنگها در کشور بوده است؛ نخستین موزه در تیرماه سال ۱۳۹۸ در برج آزادی تهران افتتاح شد که در آن بیش از ۲۰۰ قطعه شهابسنگ ثبتشده در معرض نمایش قرار گرفت.
این پژوهشگر حوزه شهابسنگ با اشاره به راهاندازی موزه دوم در آذرماه ۱۴۰۳ با محوریت جواهرات و شهابسنگها گفت: شکلگیری این مجموعهها تلاشی برای معرفی ارزش علمی و پژوهشی اجرام فرازمینی و آشنایی بیشتر جامعه با این حوزه بوده است.
وی با اشاره به ضرورت شکلگیری یک ساختار منسجم علمی در حوزه شهابسنگ تصریح کرد: طی دو دهه گذشته و همزمان با شکلگیری بازار شهابسنگ در ایران، برخی نابسامانیها ایجاد شده بود و مسیر علمی این حوزه در مواردی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته بود؛ به همین دلیل ضرورت داشت فعالان و استادان دانشگاه در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا این مسیر از امروز به شکل علمی و اصولی دنبال شود.
کمالی از همکاری استادان و پژوهشگران دانشگاههای مختلف در شکلگیری انجمن شهابسنگ قدردانی کرد و گفت: از دوستان و استادانی که از شهرهای مختلف، از جمله دانشگاه اصفهان، برای همکاری و مشارکت در این مسیر اعلام آمادگی کردهاند، تشکر میکنم و امیدوارم بتوانیم در کنار یکدیگر این مسیر را به بهترین شکل پیش ببریم.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای پژوهشی این حوزه اظهار کرد: یکی از اهداف مهم، راهاندازی آزمایشگاه تخصصی شهابسنگ و ایجاد یک مرکز پژوهشی و آموزشی است تا آزمایشها و مطالعاتی که تاکنون در آزمایشگاههای مختلف انجام میشده، در یک مسیر منسجمتر و تخصصی دنبال شود.
این پژوهشگر همچنین به ارزش اقتصادی برخی شهابسنگها اشاره کرد و گفت: شهابسنگها در جهان از نظر علمی و اقتصادی ارزش بالایی دارند و قیمت آنها میتواند از حدود یک دلار آغاز شود و در نمونههای بسیار کمیاب، از جمله برخی شهابسنگهای مریخی، به مبالغ بسیار بالاتری برسد.
کمالی با بیان اینکه بازار خرید و فروش شهابسنگ نیز طی سالهای گذشته شکل گرفته است، افزود: وجود بازار و ارزش اقتصادی این اجرام میتواند انگیزهای برای فعالیت در این حوزه ایجاد کند، اما نباید ارزش علمی شهابسنگها را تحتالشعاع مسائل تجاری قرار دهد.
وی شهابسنگها را یکی از مهمترین منابع در دسترس برای مطالعه مواد فرازمینی دانست و خاطرنشان کرد: شهابسنگها تنها موادی هستند که از خارج از زمین به صورت مستقیم در اختیار پژوهشگران قرار میگیرند و امکان مطالعه آنها میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره سیارات، ساختار آنها و چگونگی شکلگیری منظومه و کیهان در اختیار ما قرار دهد.
کمالی تأکید کرد: این بخش از مطالعات پژوهشی تاکنون در ایران به اندازه ظرفیت موجود مورد توجه قرار نگرفته است و توسعه تحقیقات علمی در زمینه شهابسنگها میتواند یک اتفاق مهم علمی برای کشور باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که فعالیت انجمن شهابسنگ بتواند نقطه آغاز یک حرکت علمی منسجم در ایران باشد و گفت: هدف این است که این مسیر از ایران آغاز شود و با همکاری پژوهشگران، استادان دانشگاه و متخصصان، مطالعات شهابسنگها در کشور به شکل علمی، دقیق و هدفمند پیش برود.