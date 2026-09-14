مدیر مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: یک زوج اهل شهرستان گرمی که ۳۱ سال مشکل ناباروری داشتند، با کمک متخصصان این مرکز صاحب فرزند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: یک زوج اهل شهرستان گرمی که ۳۱ سال مشکل ناباروری داشتند، با کمک متخصصان این مرکز صاحب فرزند شدند.

مهران محمدی بیان کرد: این زوج نابارور ساکن یکی از روستاهای شهرستان گرمی (مغان) هر کدام با حدود ۵۶ سال سن که به مدت ۳۱ سال از تاریخ ازدواج با عارضه ناباروری دست و پنجه نرم می‌کردند، با مراجعه به مرکز درمان ناباروری قفقاز تحت درمان قرار گرفتند و پس از فرایند درمان نخستین فرزند خود را به آغوش کشیدند.

وی با قدردانی از تلاش پرسنل مجرب و پزشکان متخصص جهاد دانشگاهی در زمینه جوانی جمعیت و فرزندآوری افزود: این نوزاد که والدینش او را محمدجواد نام‌گذاری کرده‌اند، به عنوان یکی از ثمره‌های زیبای مرکز درمان ناباروری قفقاز و سند تلاش جهادی و مداومت توجه به امور مراجعان این مرکز است و می‌تواند برای زوج‌هایی که در حال درمان هستند، روزنه امید تلقی گردد.

مدیر مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان اردبیل یادآور شد: این مرکز با تلفیق جدیدترین یافته‌های پزشکی و جراحی زنان با مهارت‌های پیشرفته زنان، آندرولوژی (ناباروری مردان)، جنین‌شناسی و تشخیص طبی تا کنون موفق شده است به تولد بیش از سه هزار و ۴۰۰ نوزاد کمک و سیمای زندگی زوج‌های نابارور را با رنگ امید مزین کند.

وی اضافه کرد: مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد اردبیل از مجهزترین مراکز ای‌آرتی شمال غرب کشور است و به عنوان نخستین مرکز درمان ناباروری استان با هدف فراهم آوردن مراقبت‌های درمانی و بهداشت باروری برای زوج‌های نابارور پایه‌گذاری شده است.

برچسب ها: فرزندآوری ، ناباروری
خبرهای مرتبط
فرماندار اردبیل بر اجرای عملی برنامه‌های جوانی جمعیت تأکید کرد/درتامین زمین جوانی جمعیت درشهرستان اردبیل مشکلی نداریم
کاهش نرخ باروری در استان اردبیل
معاون وزیر بهداشت:
تقویت بیمه‌ها برای تقبل هزینه‌های درمان ضروری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زوج اهل گِرمی پس از ۳۱ سال صاحب فرزند شدند
صادرات ۷۵ میلیون دلار کالا از گمرکات استان اردبیل
حال و هوای مهر و آغاز بازگشایی مدارس در اردبیل
آخرین اخبار
زوج اهل گِرمی پس از ۳۱ سال صاحب فرزند شدند
حال و هوای مهر و آغاز بازگشایی مدارس در اردبیل
صادرات ۷۵ میلیون دلار کالا از گمرکات استان اردبیل