باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: یک زوج اهل شهرستان گرمی که ۳۱ سال مشکل ناباروری داشتند، با کمک متخصصان این مرکز صاحب فرزند شدند.

مهران محمدی بیان کرد: این زوج نابارور ساکن یکی از روستاهای شهرستان گرمی (مغان) هر کدام با حدود ۵۶ سال سن که به مدت ۳۱ سال از تاریخ ازدواج با عارضه ناباروری دست و پنجه نرم می‌کردند، با مراجعه به مرکز درمان ناباروری قفقاز تحت درمان قرار گرفتند و پس از فرایند درمان نخستین فرزند خود را به آغوش کشیدند.

وی با قدردانی از تلاش پرسنل مجرب و پزشکان متخصص جهاد دانشگاهی در زمینه جوانی جمعیت و فرزندآوری افزود: این نوزاد که والدینش او را محمدجواد نام‌گذاری کرده‌اند، به عنوان یکی از ثمره‌های زیبای مرکز درمان ناباروری قفقاز و سند تلاش جهادی و مداومت توجه به امور مراجعان این مرکز است و می‌تواند برای زوج‌هایی که در حال درمان هستند، روزنه امید تلقی گردد.

مدیر مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان اردبیل یادآور شد: این مرکز با تلفیق جدیدترین یافته‌های پزشکی و جراحی زنان با مهارت‌های پیشرفته زنان، آندرولوژی (ناباروری مردان)، جنین‌شناسی و تشخیص طبی تا کنون موفق شده است به تولد بیش از سه هزار و ۴۰۰ نوزاد کمک و سیمای زندگی زوج‌های نابارور را با رنگ امید مزین کند.

وی اضافه کرد: مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد اردبیل از مجهزترین مراکز ای‌آرتی شمال غرب کشور است و به عنوان نخستین مرکز درمان ناباروری استان با هدف فراهم آوردن مراقبت‌های درمانی و بهداشت باروری برای زوج‌های نابارور پایه‌گذاری شده است.