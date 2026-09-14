همزمان با نزدیک شدن به آغاز اکران فیلم سینمایی «جانشین» پوستر رسمی این فیلم سینمایی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نزدیک شدن به آغاز اکران فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیهکنندگی روحالله سهرابی، پوستر رسمی این فیلم سینمایی که طراحی آن بر عهده محمد روحالامین و طراحی لوگوی آن را خانه طراحان بر عهده داشت، رونمایی شد.
فیلم سینمایی «جانشین» از چهارشنبه ۲۵ شهریورماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد کرد.
در این فیلم آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدینیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخالاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقیمهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند.
«جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشتساز شهید حسین املاکی، جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.
عوامل فیلم سینمایی «جانشین» عبارتند از:
تهیهکننده: روحالله سهرابی، کارگردان: مهدی شامحمدی، نویسنده: محمد فراهانی، بازنویسی فیلمنامه: مهدی شامحمدی، مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، تدوین: حمید نجفیراد، طراح صحنه: بهزاد جعفری طادی، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح، چهرهپردازی: عباس عباسی، موسیقی: آرش عزیزی، مدیر جلوههای ویژه بصری: محمد برادران، مدیر جلوههای ویژه میدانی:رضا ترکمان، مدیر صدابرداری: میثم کیامرثی، طراحی و ترکیب صدا: محمدحسین، ابراهیمی، مدیر برنامهریزی: محمد ثقفی، دستیار اول کارگردان: علی غیاثوند، منشی صحنه: سارا عبداللهی، عکاس: کوروش پیرو، مدیر تولید: محسن صرافی، مجری طرح: حسین حیدری، جانشین تهیهکننده: مصطفی کمیجانی
«جانشین» محصول بنیاد روایت فتح و تهیهشده در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است و مؤسسه بهمن سبز پخش آن را بر عهده دارد.