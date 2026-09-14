باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - برخی از مواد غذایی قرمز و بنفش به دلیل داشتن ترکیبات گیاهی آنتی‌اکسیدانی—ترکیباتی که رنگ متمایز بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات را ایجاد می‌کنند—به حفظ سلامت قلب کمک می‌کنند.

این ترکیبات که «آنتوسیانین» نامیده می‌شوند، در گروه «پلی‌فنول‌ها» قرار دارند؛ موادی طبیعی که در گیاهان یافت می‌شوند. تحقیقات نشان‌دهنده ارتباط میان این ترکیبات و بهبود شاخص‌های کلیدی سلامت قلب، از جمله فشار خون، سطح کلسترول و عملکرد عروق خونی است.

در همین راستا، یک مرور علمی اخیر که در نشریه *Nutrients* منتشر شد و ۳۷ مطالعه را مورد بررسی قرار داد، بر نقش احتمالی غذا‌های سرشار از پلی‌فنول در ارتقای سلامت قلب و عروق تأکید کرد. نه مورد از این مطالعات بر انگور و فرآورده‌های آن متمرکز بودند و برخی یافته‌ها حاکی از کاهش کلسترول کل و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) —که اغلب به عنوان کلسترول «بد» شناخته می‌شود—بودند.

در یک مطالعه هشت‌هفته‌ای، افرادی که دارای کلسترول بالا بودند و روزانه ۵۰۰ گرم انگور قرمز مصرف می‌کردند، شاهد کاهش سطح کلسترول کل و LDL خود بودند.

مطالعه‌ای دیگر که در *The American Journal of Clinical Nutrition* منتشر شد، نشان داد که مصرف بیشتر آنتوسیانین با کاهش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی (۲۶٪)، حملات قلبی (۱۸٪)، فشار خون بالا (۸٪) و دیابت نوع ۲ (۱۱٪) مرتبط است.

۵ ماده غذایی سرشار از آنتوسیانین

انگور قرمز: این نوع انگور که با گوشت قرمز تیره و پوست بنفش شناخته می‌شود، حاوی شش برابر مقدار آنتوسیانین موجود در انگور‌های معمولیِ رومیزی با پوست سیاه است. همچنین حاوی پلی‌فنول‌ها و رسوراترول می‌باشد.

بلوبری (زغال‌اخته آبی): این میوه رنگ آبی-بنفش خود را مدیون رنگدانه‌های آنتوسیانین است و می‌توان آن را به جو دوسر یا ماست اضافه کرد و یا به تنهایی مصرف نمود.

پیاز قرمز: این پیاز حاوی آنتوسیانین و همچنین کوئرستین است؛ می‌توان آن را به صورت خام در سالاد مصرف کرد یا به سس‌ها و غذا‌های مختلف افزود.

شاه‌توت (بلک‌بری): این میوه منبعی غنی از آنتوسیانین است. تحقیقات نشان می‌دهد که این ترکیبات ممکن است با اثرات مفیدی در مقابله با برخی عوامل خطر مرتبط با سندرم متابولیک، مانند فشار خون بالا و عدم تعادل در سطح قند خون و کلسترول، همراه باشند.

کلم قرمز: این کلم حاوی ۳۶ نوع مختلف آنتوسیانین به همراه ویتامین C و فیبر است و گزینه‌ای مغذی برای گنجاندن در یک رژیم غذایی متعادل محسوب می‌شود.

متخصصان تغذیه تأکید می‌کنند که گنجاندن انواع میوه‌ها و سبزیجات رنگارنگ در رژیم غذایی — در کنار فعالیت بدنی، حفظ وزن سالم و پایش فشار خون و کلسترول — می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد.

منبع: میرر