فرمانده انتظامی داراب گفت: عامل اصلی درگیری منجر به قتل نوجوان ۱۷ ساله دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در پی اعلام گزارشی از شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در شامگاه پنج شنبه هفته گذشته مبنی بر درگیری چند نفر نوجوان با سلاح سرد در بلوار امام خمینی این شهرستان، ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع سریعا به محل اعزام شدند.

او افزود: پس از حضور ماموران انتظامی در محل مشخص شد تعدادی نوجوان در محل اعلامی با یکدیگر درگیر شده که یکی از آن‌ها بر اثر ضربات وارده با چاقو به ناحیه گردن دچار جراحت عمیق شده که سریعا به بیمارستان منتقل شد و با توجه به جراحت جدی و خطرناکی که به فرد مصدوم وارد شده بود، کارآگاهان پلیس آگاهی جهت شناسایی ضارب وارد عمل شده و در نهایت او را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

رئیس پلیس داراب ادامه داد: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در مرکز درمانی، مضروب بر اثر شدت جراحت وارده فوت کرده که به منظور مشخص شدن ابعاد قضیه و با دستور بازپرس ویژه قتل، همه افراد دخیل در درگیری شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ هاشمی با اشاره به اینکه قاتل ۱۸ ساله در بازجویی اولیه علت و انگیزه این اقدام را اختلافات شخصی بیان کرد، افزود: افراد دخیل در این درگیری شامل ۳ نوجوان پسر و ۲ نوجوان دختر در رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال بودند که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی داراب، خطاب به خانواده‌ها و والدین متذکر شد: باید نسبت به کنترل رفت و آمد‌ها و افرادی که فرزندان با آن‌ها مراوده دارند، حساس بوده تا شاهد اینگونه حوادث تلخ در سطح جامعه نباشیم.

منبع: پلیس فارس