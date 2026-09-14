باشگاه خبرنگاران جوان - کمتر بازی‌ای در تاریخ صنعت ویدیوگیم توانسته بیش از یک دهه جایگاه خود را میان بازیکنان حفظ کند. ماینکرفت، ساخته استودیوی موجنگ، یکی از معدود آثاری است که نه‌تنها با گذشت سال‌ها از محبوبیتش کم نشده، بلکه همچنان نسل‌های مختلف بازیکنان را به خود جذب می‌کند.

ماینکرفت یک بازی سندباکس سه‌بعدی است که بازیکنان را در دنیایی کاملاً بلوکی قرار می‌دهد؛ جهانی که در آن می‌توانند منابع جمع‌آوری کنند، سازه‌های مختلف بسازند و تقریباً هر چیزی را که می‌خواهند خلق کنند. این آزادی عمل در کنار طراحی ساده و پیکسلی، ماینکرفت را به یک پدیده فرهنگی تبدیل کرده است. مایکروسافت در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که بازی تا آن زمان بیش از ۲۳۸ میلیون نسخه فروخته و به پرفروش‌ترین بازی تاریخ تبدیل شده است.

اما ماینکرفت چگونه از یک پروژه شخصی به یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های تاریخ تبدیل شد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سراغ مارکوس الکسی پرسن، معروف به ناچ، خالق ماینکرفت برویم.

آغاز مسیر ناچ

مارکوس پرسن در ژوئن ۱۹۷۹ در شهر کوچک ایدسبین سوئد متولد شد. او از کودکی علاقه زیادی به فناوری داشت و تحت تأثیر پدرش که یک علاقه‌مند جدی به تکنولوژی بود، با کامپیوتر آشنا شد. پرسن در هشت‌سالگی و با کمک خواهرش برنامه‌نویسی را آغاز کرد و در همان سن یک بازی نوشتاری ساخت.

او بعد‌ها به‌عنوان برنامه‌نویس مشغول به کار شد و پیش از ماینکرفت، همراه یکی از همکارانش روی بازی سندباکس وورم آنلاین کار کرد؛ اثری که در آن بازیکنان می‌توانستند دنیای خود را بسازند و منابع مختلف را از سطح زمین و معادن جمع‌آوری کنند.

پرسن پس از مدتی به شرکت میداس که بعد‌ها به کینگ دات‌کام تغییر نام داد، پیوست و در زمینه ساخت بازی‌های فلش فعالیت کرد. او در این دوره تقریباً هر دو ماه یک بازی می‌ساخت و در مجموع حدود ۲۵ تا ۳۰ بازی توسعه داد. با این حال، فعالیت حرفه‌ای مانع کار روی پروژه‌های شخصی‌اش نشد.

از روبی‌دانگ تا ایده ماینکرفت

پرسن در اوقات فراغت روی پروژه‌هایی کار می‌کرد که از بازی‌های مختلف الهام گرفته بودند. او همچنین از اعضای فعال انجمن تی‌آی‌جی‌سورس بود؛ جایی که توسعه‌دهندگان مستقل زیادی در آن فعالیت داشتند.

یکی از پروژه‌های مهم او روبی‌دانگ نام داشت؛ بازی‌ای با محوریت ساخت‌وساز که از دورف فورترس الهام گرفته بود و پرسن تلاش کرده بود دنیای آن را با سبک سه‌بعدی ایزومتریک شبیه RollerCoaster Tycoon طراحی کند.

پرسن در مارس ۲۰۰۹ شرکت کینگ را ترک کرد و به تیم جی‌آلبوم، یک وب‌سایت اشتراک‌گذاری تصاویر، پیوست. با این حال، پروژه‌های شخصی همچنان بخش مهمی از فعالیت او بودند. تنها یک ماه بعد، در آوریل ۲۰۰۹، پرسن بازی اینفینیماینر را منتشر کرد؛ یک بازی منبع‌باز چندنفره که در آن بازیکنان برای پیدا کردن منابع، در دنیایی بزرگ و بی‌انت‌ها تونل حفر می‌کردند.

بازی Infiniminer در واقع ادامه‌ای برای ایده‌های روبی‌دانگ بود و بسیاری از عناصر بصری و گیم‌پلی آن را توسعه می‌داد. مهم‌تر از همه، پرسن در این پروژه به ایده ساخت‌وساز با بلوک‌ها رسید؛ ایده‌ای که بعد‌ها به یکی از اصلی‌ترین پایه‌های ماینکرفت تبدیل شد.

تولد ماینکرفت

پس از مدتی، مارکوس پرسن در سال ۲۰۰۹ به‌صورت جدی و مستقل توسعه ماینکرفت را آغاز کرد. او در یکی از آخر هفته‌های ماه مه، نسخه اولیه بازی را با الهام از Dwarf Fortress و Infiniminer ساخت و ابتدا در انجمن TIGSource با دیگر کاربران به اشتراک گذاشت. نسخه آزمایشی بازی در ۱۶ مه ۲۰۰۹ منتشر شد و از همان زمان، پرسن براساس بازخورد کاربران به‌طور مداوم بازی را توسعه می‌داد.

حدود یک ماه بعد، قیمت ۱۰ یورویی برای بازی تعیین شد و در همان هفته نخست، ۴۰ نسخه به فروش رسید. نکته جالب این بود که ماینکرفت برخلاف بسیاری از بازی‌ها، آموزش یا دستورالعمل مشخصی نداشت و بازیکنان باید بسیاری از مکانیک‌های آن را با آزمون و خطا یاد می‌گرفتند. همین موضوع باعث شد کاربران برای پیدا کردن راه‌حل‌ها با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند و بازی خیلی زود در انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد.

توسعه ماینکرفت در این دوره با انتشار نسخه‌های ایندِو، Survival Test و Infdev ادامه پیدا کرد. نخستین به‌روزرسانی بزرگ بازی با نام آلفا نیز در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰ منتشر شد. افزایش فروش ماینکرفت در نهایت باعث شد پرسن شغل خود در جی‌آلبوم را ترک کند و تمام وقت خود را به توسعه بازی اختصاص دهد.

تأسیس موجنگ و موفقیت ماینکرفت

با افزایش محبوبیت ماینکرفت در شبکه‌هایی مانند فورچن و ردیت، فروش بازی نیز به شکل چشمگیری رشد کرد. زمانی که فروش نسخه اولیه به ۱۵ هزار نسخه رسید، پرسن متوجه شد پروژه شخصی او به چیزی فراتر از یک بازی مستقل معمولی تبدیل شده است. در تابستان ۲۰۱۰، او به همراه یاکوب پورسر و کارل مانه، شرکت موجنگ را تأسیس کرد.

نسخه بتای ماینکرفت در نوامبر ۲۰۱۰ منتشر شد و تنها چند ماه بعد، در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱، فروش بازی از یک میلیون نسخه عبور کرد. این رقم در آوریل به ۲ میلیون و در اوت همان سال به ۳ میلیون نسخه رسید. در همین دوره، رویداد ماینکان نیز معرفی شد و فروش بازی همچنان افزایش پیدا کرد؛ در حالی که نسخه نهایی هنوز منتشر نشده بود.

سرانجام در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱، موجنگ ماینکرفت را از مرحله بتا خارج کرد و نسخه نهایی را با قیمت ۱۹.۹۵ یورو منتشر کرد. بازی در همان دوره اولیه عرضه رسمی، حدود ۱.۵ میلیون نسخه فروخت. مدتی بعد نیز ینس برگنستن، معروف به جِب، مسئولیت اصلی توسعه ماینکرفت را برعهده گرفت و پرسن بیشتر در نقش طراح ارشد فعالیت کرد.

ورود مایکروسافت

موفقیت ماینکرفت در نهایت توجه مایکروسافت را به خود جلب کرد. این شرکت در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ اعلام کرد که با پرداخت ۲.۵ میلیارد دلار، موجنگ و حق امتیاز ماینکرفت را خریداری کرده است.

پس از عرضه نسخه کامل بازی، ماینکرفت در طول سال‌ها به‌روزرسانی‌های متعددی دریافت کرد. این آپدیت‌ها در ابتدا بیشتر روی تغییر و گسترش مکانیک‌های اصلی تمرکز داشتند و بعد‌ها ویژگی‌های جدید، آیتم‌ها، زیست‌بوم‌ها و موجودات مختلف را به بازی اضافه کردند. وایلد آپدیت نیز یکی از مهم‌ترین به‌روزرسانی‌های بازی بود که در ژوئن ۲۰۲۲ منتشر شد و محتوای جدیدی به دنیای ماینکرفت اضافه کرد.

ماینکرفت از یک پروژه کوچک و شخصی، به یکی از بزرگ‌ترین پدیده‌های تاریخ صنعت ویدیوگیم تبدیل شد؛ مسیری که نشان داد گاهی یک ایده ساده، اگر آزادی عمل کافی به بازیکن بدهد، می‌تواند سال‌ها دوام بیاورد و حتی مرز‌های یک بازی ویدیویی را پشت سر بگذارد.

ماینکرفت چگونه بازی می‌شود؟

احتمالاً بیشتر مخاطبان با ماینکرفت آشنا هستند یا حداقل یک‌بار آن را تجربه کرده‌اند. ماینکرفت یک بازی سندباکس سه‌بعدی است که آزادی عمل بسیار زیادی در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. بازیکن می‌تواند در دنیای بازی به گشت‌وگذار بپردازد، منابع مختلف جمع‌آوری کند و تقریباً هر چیزی را که می‌خواهد بسازد. بازی به‌صورت پیش‌فرض از زاویه دید اول‌شخص دنبال می‌شود، اما امکان تغییر دوربین به نمای سوم‌شخص نیز وجود دارد.

دنیای ماینکرفت از مکعب‌های سه‌بعدی یا بلوک‌ها تشکیل شده است؛ بلوک‌هایی که موادی مانند سنگ، چوب، آب و مواد مذاب را شامل می‌شوند. هسته اصلی گیم‌پلی نیز بر پایه استخراج، جمع‌آوری و قرار دادن این بلوک‌ها شکل گرفته است. بازیکنان می‌توانند منابع مختلف را به دست آورند و با استفاده از سیستم کرفتینگ، آنها را به ابزار، سلاح، سازه و آیتم‌های جدید تبدیل کنند.

جهان ماینکرفت به‌صورت تصادفی تولید می‌شود و بازیکنان هر بار می‌توانند با دنیایی متفاوت روبه‌رو شوند. این جهان از زیست‌بوم‌های مختلفی مانند صحرا، جنگل، دشت و مناطق برفی و کوهستانی تشکیل شده و چرخه شب و روز نیز در آن وجود دارد؛ به‌طوری که یک شبانه‌روز کامل در بازی حدود ۲۰ دقیقه در دنیای واقعی طول می‌کشد.

برای مدیریت جهان بسیار بزرگ بازی، محیط ماینکرفت به بخش‌هایی ۱۶ در ۱۶ بلوکی تقسیم شده است که هنگام نزدیک شدن بازیکن بارگذاری می‌شوند. جهان بازی از نظر افقی عملاً گسترده و بسیار بزرگ است، هرچند محدودیت‌هایی برای جلوگیری از مشکلات فنی در نقاط بسیار دور وجود دارد.

نسخه‌های مختلف ماینکرفت

ماینکرفت در طول سال‌ها برای پلتفرم‌های مختلف منتشر شده است. در این بخش تمرکز ما روی نسخه‌های اصلی بازی است و نسخه‌های اسپین‌آف را در مقاله‌ای جداگانه بررسی خواهیم کرد.

در سپتامبر ۲۰۱۷، نسخه اصلی بازی با نام ماینکرفت: جاوا ادیشن شناخته شد و در کنار آن بدراک ادیشن به‌عنوان نسخه‌ای جداگانه قرار گرفت. بعد‌ها نسخه‌ای از ماینکرفت با پشتیبانی از فناوری‌هایی مانند ری‌تریسینگ و DLSS نیز برای رایانه‌های مجهز به کارت‌های گرافیک RTX عرضه شد که نسخه نهایی آن در دسامبر ۲۰۲۰ در دسترس قرار گرفت.

در نهایت، یکی از مهم‌ترین دلایل ماندگاری ماینکرفت، دسترس‌پذیری گسترده آن در پلتفرم‌های مختلف است. این بازی توانسته میلیون‌ها بازیکن را در سراسر جهان گرد هم بیاورد و بستری فراهم کند تا هرکدام دنیای خود را بسازند و خلاقیتشان را به شکل‌های متفاوتی به نمایش بگذارند.

منبع: فارس