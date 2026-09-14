نیرو‌های صهیونیستی روز دوشنبه مناطقی در جنوب لبنان را با توپخانه و مسلسل هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیرو‌های صهیونیستی روز دوشنبه با وجود برقراری آتش‌بس، مناطقی در جنوب لبنان را با توپخانه و مسلسل هدف قرار دادند.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد حومه محله «الدیر» در منطقه «النبطیه الفوقا» صبح دوشنبه به‌طور متناوب زیر آتش توپخانه اسرائیل قرار گرفت. نیرو‌های اسرائیلی همچنین به سمت شهرک بیت‌یاحون در شهرستان بنت‌جبیل با مسلسل تیراندازی کردند.

به گزارش این خبرگزاری، حومه حداثه نیز طی شب هدف حملات توپخانه‌ای اسرائیل قرار گرفت. هنوز گزارشی درباره شهدا یا خسارات این حملات منتشر نشده است.

بر اساس آمار لبنان، حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون نزدیک به ۴۴۰۰ شهید و ۱۲ هزار و ۵۰۰ زخمی بر جای گذاشته است. این حملات با وجود توافق «چارچوب» میان بیروت و تل‌آویو که با میانجیگری آمریکا در ۲۶ ژوئن امضا شد، ادامه دارد. این توافق بر خروج تدریجی نیرو‌های اسرائیلی از مناطق اشغالی در مقابل استقرار ارتش لبنان در این مناطق تأکید دارد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله به لبنان
خبرهای مرتبط
سفر ناگهانی رئیس‌جمهور لبنان به نبطیه همزمان با افزایش حملات صهیونیست‌ها
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان/ بیش از ۳۰ انفجار در یک شهر
دور بعدی مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی در رم برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سی‌ان‌ان: آمریکا خواهان ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است
سوخته و به شدت آسیب دیده؛ تصاویر ماهواره‌ای از خسارت خط لوله‌ نفت عربستان
عملیات گسترده یمن علیه پایگاه ملک خالد
ادعای ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا
درخواست کمک عربستان از اسرائیل برای مقابله با یمنی‌ها
اعتراضات در ۸ شهر سوریه همزمان با افزایش قیمت سوخت
بحث استیضاح ترامپ دوباره در کانون توجه قرار گرفت
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی سطح بالا برگزار می‌کنند
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال شدند
آخرین اخبار
روسیه و چین در مسیر راه‌اندازی حمل‌ونقل کامیون‌های بدون راننده
حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان
انتظار پالایشگاه‌های آسیایی و سکوت عربستان
گروسی بار دیگر خواستار همکاری ایران با آژانس شد!
دیدار و گفتگوی ولیعهد عربستان و فرمانده سنتکام
عملیات گسترده یمن علیه پایگاه ملک خالد
واژگونی کشتی در اندونزی؛ ۱۲۹ نفر همچنان مفقود هستند
۲۵ مهاجر پس از غرق شدن قایق در آب‌های یونان ناپدید شدند
تجمع اعتراضی مردم ژاپن علیه رژیم صهیونیستی در توکیو
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال شدند
قیمت گاز اروپا برای نخستین‌بار از دسامبر ۲۰۲۲ از هزار دلار عبور کرد
اعتراضات در ۸ شهر سوریه همزمان با افزایش قیمت سوخت
سوخته و به شدت آسیب دیده؛ تصاویر ماهواره‌ای از خسارت خط لوله‌ نفت عربستان
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان کمتر از میانگین ۱۰ روز گذشته است
درخواست کمک عربستان از اسرائیل برای مقابله با یمنی‌ها
کانادا قصد دارد در وام اتحادیه اروپا به اوکراین مشارکت کند
بحث استیضاح ترامپ دوباره در کانون توجه قرار گرفت
سی‌ان‌ان: آمریکا خواهان ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است
کره شمالی رزمایشی با موشک‌های کروز و بالستیک برگزار کرد
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی سطح بالا برگزار می‌کنند
ادعای ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا
سخنگوی انصارالله از ده‌ها حمله هوایی عربستان خبر داد
زلنسکی منتقدان خود را تحریم کرد
عمان: نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد
حزب راست افراطی آلمان: پناهندگان اوکراینی به کشورشان برگردند
حادثه دریایی برای یک کشتی با خدمه هندی در تنگه هرمز
دور بعدی مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی در رم برگزار می‌شود
حمله هوایی عربستان به استان صعده در یمن
رویترز: عربستان فقط ۷ روز ذخیره نفت برای صادرات دارد