باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیروهای صهیونیستی روز دوشنبه با وجود برقراری آتشبس، مناطقی در جنوب لبنان را با توپخانه و مسلسل هدف قرار دادند.
خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد حومه محله «الدیر» در منطقه «النبطیه الفوقا» صبح دوشنبه بهطور متناوب زیر آتش توپخانه اسرائیل قرار گرفت. نیروهای اسرائیلی همچنین به سمت شهرک بیتیاحون در شهرستان بنتجبیل با مسلسل تیراندازی کردند.
به گزارش این خبرگزاری، حومه حداثه نیز طی شب هدف حملات توپخانهای اسرائیل قرار گرفت. هنوز گزارشی درباره شهدا یا خسارات این حملات منتشر نشده است.
بر اساس آمار لبنان، حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون نزدیک به ۴۴۰۰ شهید و ۱۲ هزار و ۵۰۰ زخمی بر جای گذاشته است. این حملات با وجود توافق «چارچوب» میان بیروت و تلآویو که با میانجیگری آمریکا در ۲۶ ژوئن امضا شد، ادامه دارد. این توافق بر خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی در مقابل استقرار ارتش لبنان در این مناطق تأکید دارد.
منبع: خبرگزاری آناتولی