فرمانده انتظامی گراش از دستگیری سارق و کشف طلا‌های مسروقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داود صادقی فرمانده انتظامی گراش اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزلی در یکی از محله‌های این شهرستان و متواری شدن سارق، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص سارق را شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گراش با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به سرقت طلاجات به مبلغ حدود ۵۰ میلیارد ریال اعتراف کرد، گفت: سارق برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ صادقی به شهروندان توصیه کرد با توجه به اینکه عمده سرقت‌های منزل، طلا و وجه نقد است، در جهت پیشگیری از سرقت، اماکن خود را به دوربین مدار‌بسته و قفل‌های مستحکم مجهز کرده و هنگام ترک خانه از نگهداری طلاجات و وجه نقد به مقدار زیاد در منزل خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: دستگیری سارق ، سرقت طلاجات
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