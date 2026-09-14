باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی فیلمهای کوتاه داستانی حاضر در سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در آستانه برگزاری این رویداد معرفی شد.
آثار بخش فیلم کوتاه داستانی این رویداد به این شرح هستند:
- «امضای بابا» به کارگردانی امیرمحمد آزادگانی و تهیهکنندگی احسان مشکور، محصول مرکز فیلم جوان سوره- موسسه سینمایی قدرا
- «آیلین» به کارگردانی و تهیهکنندگی آرمین حجازی، محصول حوزه هنری انقلاب اسلامی اردبیل
- «بچههای بهشت» به کارگردانی گیتا فیضی و تهیهکنندگی نوید زارع و سیروان تخت فیروزه، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سنندج و کمپانی لابیرنت
- «بوبو» به کارگردانی رضا جوشنی و تهیهکنندگی امیرحسین عنایتی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر لاهیجان
- «پاپا بندری» به کارگردانی و تهیهکنندگی بهمن رضائی، محصول مرکز فیلم جوان سوره
- «تاریخ دقیق پرواز» به کارگردانی پوریا دهقان و تهیهکنندگی مجید حقیقت
- «تبصره» به کارگردانی محمد زارعین و تهیهکنندگی مجتبی زارع
- «تولد در باران» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمدعلی هاشمپور، محصول بنیاد شهید و امور ایثارگران
- «رد موج» به کارگردانی حامد دینمحمدی و تهیهکنندگی علیرضا کیوانفرد و الهام صالح، محصول موسسه فرهنگی هنری الفبای سبز تهران ایستا
- «سوکولو» به کارگردانی و تهیهکنندگی مانا پاکسرشت
«شکارچی» به کارگردانی و تهیهکنندگی امیرحسین مهماندوست
- «فادیا» به کارگردانی مهتاب شیخانصاری و تهیهکنندگی محمد علیزادهفرد، محصول سازمان هنری رسانهای اوج و انجمن سینمای جوانان ایران
- «گلدان آیدا» به کارگردانی و تهیهکنندگی جواد علیزاده، محصول قرارگاه سرباز ایران
- «ماکان» به کارگردانی محمدحسین عباسی و تهیهکنندگی حامد یامینپور، محصول باشگاه فیلم سوره و مرکز هنری رسانهای نهضت
- «مکانیک» به کارگردانی ایوب گلکار و تهیهکنندگی مصطفی گلکار
- «مهر گاززده» به کارگردانی حمید قائمیمهر و تهیهکنندگی علی صالحی، محصول مرکز فیلم جوان سوره
- «وَ» به کارگردانی و تهیهکنندگی نجمه بهنامنیا
- «یک قدم تا سکوت» به کارگردانی دانیال شهریاری و تهیهکنندگی مسعود جانجانی و دانیال شهریاری
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.