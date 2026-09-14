باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی دوشنبه شب در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا برابر السد قطر قرار میگیرد که روزبه چشمی بهعنوان کاپیتان آبیپوشان، یکی از مهمترین بازیکنان این تیم در میدان خواهد بود.
چشمی که از بازیکنان باتجربه استقلال محسوب میشود، در سالهای اخیر تجربه حضور در دیدارهای حساس داخلی و بینالمللی را داشته و حالا در دیداری قرار است رهبری خط میانی و دفاعی استقلال را بر عهده داشته باشد که حریف قطری از چند بازیکن سرشناس در ترکیب خود بهره میبرد.
حضور بازیکنانی مانند اکرم عفیف و روبرتو فیرمینو در ترکیب السد، اهمیت عملکرد چشمی و سایر بازیکنان باتجربه استقلال را بیشتر میکند. کاپیتان استقلال باید علاوه بر وظایف دفاعی، در زمان مالکیت توپ نیز به تیمش برای خروج از فشار حریف کمک کند.
استقلال که با هدایت سهراب بختیاریزاده وارد این مسابقه میشود، امیدوار است تجربه چشمی و دیگر بازیکنان باسابقه تیم بتواند در نخستین گام آسیایی به کمک آبیپوشان بیاید و آنها بتوانند فصل جدید لیگ نخبگان را با نتیجهای مطلوب آغاز کنند.