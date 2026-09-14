فرمانده انتظامی تالش از وقوع یک فقره قتل مسلحانه در این شهرستان و شناسایی و دستگیری فرد متهم به قتل در کمتر از یک ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عباس حقیقی نیا، فرمانده انتظامی تالش گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل، مأموران پلیس به محل اعزام شدند.

او افزود: با حضور مأموران در صحنه مشخص شد مردی ۳۶ ساله بر اثر شلیک سلاح گرم به قتل رسیده است. قاتل ۴۷ ساله که قصد فرار داشت، با اشراف اطلاعاتی و اقدام ضربتی پلیس، در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی تالش با بیان اینکه سلاح جرم کشف و متهم به بزه انتسابی با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان