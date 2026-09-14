باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا برابر السد قطر قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های آبی‌پوشان، مهار خط حمله خطرناک حریف خواهد بود.

السد در ترکیب خود بازیکنان باکیفیتی دارد که می‌توانند در هر لحظه سرنوشت مسابقه را تغییر دهند. اکرم عفیف، ستاره تیم ملی قطر، یکی از مهم‌ترین مهره‌های هجومی این تیم محسوب می‌شود و استقلال برای متوقف کردن او باید کمترین فضا را در اختیار این بازیکن قرار دهد.

در کنار عفیف، حضور روبرتو فیرمینو نیز باعث شده خط حمله السد از تجربه بالایی برخوردار باشد. مهاجم برزیلی که سابقه سال‌ها حضور در فوتبال اروپا و بازی در سطح اول فوتبال جهان را دارد، می‌تواند مدافعان استقلال را با تجربه و توانایی خود در موقعیت‌سازی و بازی ترکیبی تحت فشار قرار دهد.

السد در آخرین دیدار خود پیش از مصاف با استقلال موفق شد با نتیجه ۶ بر ۳ برابر السیلیه به پیروزی برسد؛ نتیجه‌ای که نشان می‌دهد نماینده قطر از توان هجومی بالایی برخوردار است.

از سوی دیگر، استقلال نیز در هفته‌های اخیر شرایط بهتری پیدا کرده و با کسب نتایج قابل قبول در لیگ برتر، با انگیزه بیشتری به نخستین مسابقه آسیایی خود رسیده است. حالا تقابل خط دفاع استقلال با مهاجمان و ستاره‌های السد می‌تواند یکی از مهم‌ترین نبرد‌های این دیدار باشد.