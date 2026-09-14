باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا با یکی از خطرناکترین تیمهای قطر روبهرو خواهد شد؛ تیمی که قدرت هجومی بالایی دارد و در آخرین مسابقه خود نیز موفق شد ۶ بار دروازه السیلیه را باز کند.
یکی از مهمترین دغدغههای سهراب بختیاریزاده برای این مسابقه، کنترل بازیکنان خلاق السد در زمان انتقال از دفاع به حمله خواهد بود. نماینده قطر در صورت پیدا کردن فضا در یکسوم هجومی زمین میتواند با استفاده از سرعت و تکنیک بازیکنانی مانند اکرم عفیف، استقلال را با مشکل مواجه کند.
استقلال برای کاهش این خطر باید فاصله خطوط خود را حفظ کند و اجازه ندهد بازیکنان السد بین خط دفاع و هافبک صاحب فضا شوند. بستن مسیرهای پاس به عفیف و فیرمینو نیز میتواند یکی از کلیدهای موفقیت آبیپوشان در این مسابقه باشد.
از سوی دیگر، استقلال نباید تنها به دفاع کردن فکر کند. خروج مناسب از زیر فشار و استفاده از فضای پشت سر مدافعان السد میتواند راهی برای نزدیک شدن آبیپوشان به دروازه حریف باشد. در واقع استقلال برای کسب نتیجه مطلوب، نیازمند تعادل میان دفاع منسجم و انتقال سریع به حمله خواهد بود.
نبرد تاکتیکی دو تیم در بصره میتواند سرنوشت نخستین بازی آسیایی استقلال را مشخص کند؛ دیداری که در آن کوچکترین اشتباه مقابل ستارههای هجومی السد میتواند هزینه سنگینی برای نماینده ایران داشته باشد.