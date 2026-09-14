فرمانده انتظامی آباده گفت: مردی که به علت اختلافات خانوادگی همسر ۲۷ ساله خود را به قتل رسانده بود، دستگیر و روانه زندان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی زنگنه نیا فرمانده انتظامی آباده اظهار کرد: در پانزدهم شهریورماه امسال و در پی وقوع قتل خانمی جوان توسط همسرش در یکی از محلات آباده و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان شهرستان آباده تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند مخفیگاه قاتل که از اتباع بیگانه بود را در اطراف شهرستان کوار از توابع استان فارس شناسایی و با هماهنگی و گرفتن نیابت قضایی او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه قاتل ۳۵ ساله پس از اقرار به قتل همسرش که او نیز از اتباع بیگانه بود، روانه دادسرا شد، به عاملان بی نظمی و مخلان امنیت هشدار داد که پلیس به هیچ وجه اجازه چنین رفتار‌هایی را نخواهد داد و برابر قانون با این افراد برخورد سخت خواهد کرد.

منبع: پلیس فارس