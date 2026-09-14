باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آندری نیکیتین، وزیر حمل و نقل روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که وزارت حمل و نقل این کشور در حال مذاکره با چین در مورد مسیری برای آغاز حمل و نقل جاده‌ای فرامرزی کالا با کامیون‌های بدون راننده است.

نیکیتین طی سخنرانی در ماراتن آموزشی «دانش اول»، در حاشیه مجمع بین‌المللی جوانان، توضیح داد: «ما در حال حاضر در حال بحث در مورد مسیر بدون راننده (کامیون) به چین هستیم و مطمئنا این پروژه را با همکاران چینی خود اجرا خواهیم کرد.»

نیکیتین یادآوری کرد که در پایان ماه مه سال جاری، اولین عملیات حمل و نقل مرزی با استفاده از کامیون‌های بدون راننده بین روسیه و قزاقستان انجام شد.

شایان ذکر است که روسیه در حال تعمیق همکاری خود با چین در همه زمینه‌ها، از جمله حمل و نقل، است.

از سویی دیگر رومن چیکوشوف، معاون وزیر تجارت و صنعت روسیه، روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور در حال مذاکره با چین و هند برای همکاری در زمینه کشتیرانی در امتداد مسیر دریای شمال است.

منبع: اسپوتنیک