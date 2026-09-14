وزیر حمل‌ونقل روسیه از مذاکرات مسکو و پکن برای راه‌اندازی مسیر حمل‌ونقل جاده‌ای فرامرزی کالا با استفاده از کامیون‌های بدون راننده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آندری نیکیتین، وزیر حمل و نقل روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که وزارت حمل و نقل این کشور در حال مذاکره با چین در مورد مسیری برای آغاز حمل و نقل جاده‌ای فرامرزی کالا با کامیون‌های بدون راننده است.

نیکیتین طی سخنرانی در ماراتن آموزشی «دانش اول»، در حاشیه مجمع بین‌المللی جوانان، توضیح داد: «ما در حال حاضر در حال بحث در مورد مسیر بدون راننده (کامیون) به چین هستیم و مطمئنا این پروژه را با همکاران چینی خود اجرا خواهیم کرد.»

نیکیتین یادآوری کرد که در پایان ماه مه سال جاری، اولین عملیات حمل و نقل مرزی با استفاده از کامیون‌های بدون راننده بین روسیه و قزاقستان انجام شد.

شایان ذکر است که روسیه در حال تعمیق همکاری خود با چین در همه زمینه‌ها، از جمله حمل و نقل، است.

از سویی دیگر رومن چیکوشوف، معاون وزیر تجارت و صنعت روسیه، روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور در حال مذاکره با چین و هند برای همکاری در زمینه کشتیرانی در امتداد مسیر دریای شمال است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روسیه و چین ، کامیون خودران
خبرهای مرتبط
پنتاگون در حال تدوین راهبرد هسته‌ای جدید برای مقابله با روسیه و چین
چین و روسیه قطعنامه اصلاح شده ضد ایرانی را وتو می‌کنند
پوتین: سفر به چین موفقیت‌آمیز و پربار بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سی‌ان‌ان: آمریکا خواهان ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است
سوخته و به شدت آسیب دیده؛ تصاویر ماهواره‌ای از خسارت خط لوله‌ نفت عربستان
عملیات گسترده یمن علیه پایگاه ملک خالد
ادعای ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا
درخواست کمک عربستان از اسرائیل برای مقابله با یمنی‌ها
اعتراضات در ۸ شهر سوریه همزمان با افزایش قیمت سوخت
بحث استیضاح ترامپ دوباره در کانون توجه قرار گرفت
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی سطح بالا برگزار می‌کنند
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال شدند
آخرین اخبار
روسیه و چین در مسیر راه‌اندازی حمل‌ونقل کامیون‌های بدون راننده
حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان
انتظار پالایشگاه‌های آسیایی و سکوت عربستان
گروسی بار دیگر خواستار همکاری ایران با آژانس شد!
دیدار و گفتگوی ولیعهد عربستان و فرمانده سنتکام
عملیات گسترده یمن علیه پایگاه ملک خالد
واژگونی کشتی در اندونزی؛ ۱۲۹ نفر همچنان مفقود هستند
۲۵ مهاجر پس از غرق شدن قایق در آب‌های یونان ناپدید شدند
تجمع اعتراضی مردم ژاپن علیه رژیم صهیونیستی در توکیو
اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خواستار برگزاری همه‌پرسی استقلال شدند
قیمت گاز اروپا برای نخستین‌بار از دسامبر ۲۰۲۲ از هزار دلار عبور کرد
اعتراضات در ۸ شهر سوریه همزمان با افزایش قیمت سوخت
سوخته و به شدت آسیب دیده؛ تصاویر ماهواره‌ای از خسارت خط لوله‌ نفت عربستان
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان کمتر از میانگین ۱۰ روز گذشته است
درخواست کمک عربستان از اسرائیل برای مقابله با یمنی‌ها
کانادا قصد دارد در وام اتحادیه اروپا به اوکراین مشارکت کند
بحث استیضاح ترامپ دوباره در کانون توجه قرار گرفت
سی‌ان‌ان: آمریکا خواهان ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است
کره شمالی رزمایشی با موشک‌های کروز و بالستیک برگزار کرد
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
کره جنوبی و آمریکا مذاکرات دفاعی سطح بالا برگزار می‌کنند
ادعای ترامپ درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا
سخنگوی انصارالله از ده‌ها حمله هوایی عربستان خبر داد
زلنسکی منتقدان خود را تحریم کرد
عمان: نشست منطقه‌ای درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد
حزب راست افراطی آلمان: پناهندگان اوکراینی به کشورشان برگردند
حادثه دریایی برای یک کشتی با خدمه هندی در تنگه هرمز
دور بعدی مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی در رم برگزار می‌شود
حمله هوایی عربستان به استان صعده در یمن
رویترز: عربستان فقط ۷ روز ذخیره نفت برای صادرات دارد