باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد میدری» در نشست صمیمانه رئیسجمهور و وزیر کار با بازنشستگان اظهار کرد: تا امروز منابع را در اختیار شرکتها قرار میدادیم و سود این منابع تحت عنوان سهام عدالت پرداخت میشد؛ اما یک مشکل اساسی وجود داشت و آن اینکه با افزایش منابع در اختیار شرکتها، هزینههای مدیریتی نیز افزایش پیدا میکرد و در نتیجه بازنشستگان و سهامداران نسبت به کاهش سود خود معترض بودند.
وی ادامه داد: اکنون به دنبال طراحی قاعدهای جدید هستیم که منابع به جای آنکه صرفاً در اختیار شرکت قرار گیرد، برای تولید به کار گرفته شود؛ در این صورت مدیر نیز ناچار است کارآمد باشد و منابع در مسیری قرار میگیرد که به خلق ارزش و تولید منجر شود.
میدری افزود: در این الگو، بازنشستگان نیز میتوانند بخشی از اندوخته خود را در فعالیتهای مولد قرار دهند و از مشارکت در تولید بهرهمند شوند.
طرح زرین گامی در راستای تأمین مالی بر پایه دارایی واقعی کلید خورده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح «زرینتأمین» گفت: این طرح با ابتکار و راهبری بانک رفاه کارگران و با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و شستا طراحی شده است تا ظرفیتهای واقعی و مولد حوزه طلا به پشتوانهای برای تأمین مالی پایدار تبدیل شود.
وی افزود: در این الگو، منابع مالی به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد، به سمت طلای استحصالی از معادن و همچنین پروژههای تولید طلا که در آینده سرمایهگذاری و توسعه خواهند یافت، هدایت میشود. یعنی منابع در تولید آینده طلا مشارکت داده خواهند شد.
میدری تأکید کرد: این رویکرد مبتنی بر دارایی واقعی است و با هدف خلق ارزش، تقویت تولید و ایجاد پشتوانهای پایدار برای آینده طراحی شده است.
وی ادامه داد: در قالب این زنجیره، بانک رفاه کارگران با طرح «زرینتأمین» درگاه مشارکت «صندوق مولد طلا» را راهاندازی میکند؛ صندوقی که امکان ثبت سفارش و مشارکت اختیاری بازنشستگان را در مسیری شفاف و مبتنی بر دارایی واقعی فراهم میکند و به تدریج پروژههای تولید طلا نیز در پشتوانه آن قرار خواهند گرفت.
مشارکت اختیاری بازنشستگان در یک زنجیره مولد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «زرینتأمین» با پیوند ظرفیتهای بانک رفاه کارگران، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و جامعه بازنشستگان، در مسیر تبدیل داراییهای مولد به فرصتهای پایدار تأمین مالی قرار دارد.
به گفته میدری، در این الگو، تولید، شفافیت، مشارکت و خلق ثروت در یک زنجیره واحد به یکدیگر متصل میشوند و بازنشستگان و مستمریبگیران میتوانند به صورت کاملاً اختیاری، بخشی از حقوق خود را با سازوکاری ساده و غیرحضوری وارد این چرخه کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امکان خرید اقساطی و ثبت سفارش به صورت ریالی یا مقداری و بازپرداخت بهای آن در ۳ قسط ماهانه، بدون سود و کارمزد، از مزایای این طرح است.
منبع: وزارت کار