باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل در حال آماده‌سازی برای عرضه یک ردیاب تناسب اندام جدید است—که احتمالاً جانشین Fitbit Charge ۶ خواهد بود—و می‌تواند در مقایسه با ردیاب‌های سنتی، تغییرات نرم‌افزاری قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.

دستگاهی با کد شناسایی G۸BL۶ در اسناد کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) رویت شده است که از قابلیت‌هایی همچون بلوتوث کم‌مصرف (Bluetooth LE)، سیستم ناوبری ماهواره‌ای (GNSS) و صفحه‌نمایش برخوردار است؛ مشخصاتی که نشان می‌دهد این دستگاه می‌تواند یک ردیاب هوشمند جدید از گوگل باشد.

پس از مشاهده یک ردیاب تناسب اندام مرموز در تبلیغات «پیکسل ۱۱» گوگل در ماه اوت گذشته، گمانه‌زنی‌ها در این باره شدت گرفت؛ آن دستگاه دارای طراحی کشیده و صفحه‌نمایشی شفاف بود که شباهت زیادی به سری Fitbit Charge داشت تا Pixel Watch.

سیستم‌عامل Wear OS می‌تواند تجربه کار با ردیاب را متحول کند

اگر دستگاه جدید واقعاً از سیستم‌عامل Wear OS بهره ببرد، این امر نشان‌دهنده تغییری اساسی در استراتژی گوگل برای ردیاب‌های تناسب اندام خواهد بود و احتمالاً دسترسی کاربران به طیف وسیع‌تری از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل، و همچنین یکپارچگی عمیق‌تر با سیستم را فراهم می‌کند.

با این حال، اجرای Wear OS معمولاً به قدرت پردازش، حافظه و فضای ذخیره‌سازی بیشتری نسبت به سیستم‌عامل‌های سبک‌وزنی که معمولاً در ردیاب‌های تناسب اندام به کار می‌روند، نیاز دارد؛ موضوعی که می‌تواند طراحی دستگاه را پیچیده‌تر کند.

عمر باتری: بزرگ‌ترین چالش

مدل Fitbit Charge ۶ از عمر باتری حدود هفت روز برخوردار است. در نتیجه، اگر گوگل تصمیم بگیرد از Wear OS در یک ردیاب باریک و ظریف استفاده کند، حفظ عملکرد طولانی‌مدت باتری به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. این شرکت ممکن است برای کاهش مصرف انرژی، به نسخه‌ای محدود و ساده‌سازی‌شده از این سیستم‌عامل روی آورد که در آن سرویس‌ها و برنامه‌های پس‌زمینه محدود شده‌اند. با این وجود، اطلاعات موجود همچنان در حد گمانه‌زنی است، زیرا گوگل هنوز هویت دستگاه G۸BL۶ یا اینکه این دستگاه جانشین Fitbit Charge ۶ است را به‌طور رسمی تأیید نکرده است.

منبع: الیوم السابع