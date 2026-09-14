باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - به تازگی در فضای مجازی خبری مبنی بر بازداشت رئیس آموزش‌وپرورش رباط‌کریم منتشر شده است، در همین راستا خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان این موضوع را از رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران پیگیری کرد.

سعید فراهانی نیا، رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: موضوعات مطرح‌شده پیرامون آموزش‌وپرورش شهرستان رباط‌کریم، پیش از ورود مراجع قضایی، در راستای کنترل و نظارت داخلی و در جریان بررسی‌های میدانی، از سوی واحدهای نظارتی آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران رصد و بررسی شده بود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه پس از تکمیل بررسی‌های لازم، گزارش‌ها و مستندات مربوطه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران» ارجاع شد؛ افزود: هدف از این اقدام، رسیدگی به موضوع در چارچوب ضوابط قانونی و برخورد قاطع با متخلفان احتمالی در صورت احراز تخلف بوده است.

این مسئول در ادامه به تغییرات مدیریتی رخ‌داده اشاره کرد و گفت: روز گذشته پس از عزل مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان رباط‌کریم و معرفی سرپرست جدید برای این اداره، مدیر سابق نیز برای ارائه پاره‌ای توضیحات به مراجع نظارتی احضار شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه رویکرد ما در این موضوع کاملاً شفاف و روشن است، تصریح کرد: ما ضمن همکاری کامل با مراجع قضایی و نظارتی، بررسی دقیق ابعاد پرونده و صیانت از حقوق فرهنگیان، دانش‌آموزان و حفاظت از بیت‌المال را وظیفه قطعی و غیرقابل‌اغماض خود می‌دانیم و در این مسیر هیچ‌گونه کوتاهی صورت نخواهد گرفت.