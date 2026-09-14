متخصص پوست و موی بیمارستان رازی گفت: افرادی که باردار بوده یا در دوران شیردهی هستند بوتاکس را نباید تزریق کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - زهرا رضوی متخصص پوست و موی بیمارستان رازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بوتاکس برای چین و چروک‌های خفیف کاربرد دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تزریق بوتاکس از سن ۳۰ سالگی به بعد موثر است و این کار سبب شده تا عضلات عصبی به طور موقت مهار و فلج شود.

رضوی تصریح کرد: تزریق بوتاکس برای چین و چروک‌های پیشانی و چشم موثر است همچنین بوتاکس اثرات درمانی برای صورت‌های نا متقارن و عضلات بیش فعال دارد؛ بوتاکس هر ۴ تا ۶ ماه باید تزریق شود.

وی ادامه داد: افرادی که باردار بوده یا در دوران شیر‌دهی هستند بوتاکس را نباید تزریق کنند؛ افراد مبتلا به سیستم عصبی نباید بوتاکس را تزریق کنند.