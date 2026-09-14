باشگاه خبرنگاران جوان - باب‌المندب با قرار گرفتن در مسیر بخش مهمی از تجارت دریایی و انتقال نفت، یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های جهان است و تحولات سواحل غربی یمن و جزایر راهبردی اطراف این تنگه، اهمیت آن را دوچندان کرده است. حضور انصارالله و توانمندی‌های موشکی و پهپادی در این منطقه نیز بر حساسیت مسیرهای دریایی افزوده است.

اهمیت باب‌المندب زمانی بیشتر می‌شود که تحولات آن در کنار تنگه هرمز دیده شود؛ دو گلوگاهی که در دو سوی غرب آسیا قرار گرفته‌اند اما می‌توانند بر یکدیگر اثر بگذارند. فعال شدن هم‌زمان این دو جبهه می‌تواند مسیرهای تجارت و انرژی را تحت فشار قرار دهد و معادلات سیاسی، نظامی و اقتصادی منطقه را وارد مرحله تازه‌ای کند.