باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، روز دوشنبه در نشست عمومی کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) ضمن تکرار ادعاهای بی اساس خود علیه برنامه هسته ای ایران ادعا کرد کرد که «عدم موفقیت مستمر» ایران در رعایت الزامات هستهای خود، رژیم عدم اشاعه را تضعیف میکند و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
او در ادامه گزافه گویی های خود گفت به ایران زمان کافی داده شده است و ادامه این روند و اعطای فرصت بیشتر، تنها «پاسخگویی معوق» را به تأخیر میاندازد. رایت گفتت که جامعه بینالمللی نباید در برابر این وضعیت بیتفاوت بماند.
وزیر انرژی آمریکا در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه دولت ترامپ «رنسانس هستهای آمریکا را آغاز کرده است»، از تلاش واشنگتن برای افزودن ۳۰۰ گیگاوات ظرفیت هستهای به ایالات متحده تا سال ۲۰۵۰ خبر داد.
رایت همچنین با پیشنهاد همکاری در زمینه انرژی هستهای به کشورهای عضو، وعده «رشد سریع و استانداردهای سازشناپذیر» را از طریق استفاده از فناوری آمریکایی به آنها داد و بر لزوم پایبندی کامل به تعهدات بینالمللی تأکید کرد.
منبع: سی بی اس