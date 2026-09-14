باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - علیرضا پاکدل پس از مراسم بدرقه تیم ملی هندبال ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: این مراسم با حضور پیشکسوتان، نمایندگان باشگاهها و هیئتهای استانی، مسئولان ورزش کشور و مسئولان سیاسی برگزار شد و از حمایتهای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در مسیر آمادهسازی تیم تشکر میکنم.
وی افزود: با تصمیم کادر فنی، تیمی جوان راهی بازیهای آسیایی میشود و فکر میکنم یکی از جوانترین تیمهای حاضر در این رقابتها باشیم. با وجود مشکلاتی که در مسیر آمادهسازی داشتیم و غیبت برخی بازیکنان، ملیپوشان تمام توان خود را برای موفقیت به کار خواهند گرفت.
رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: نبود بازیکنانی مانند پویان نوروزنژاد و همچنین مصدومیت یکی از بازیکنان تأثیرگذار، قطعاً شرایط را دشوار کرده است، اما امیدواریم سایر بازیکنان با تمام توان وارد مسابقات شوند.
پاکدل درباره هدف تیم ملی در ناگویا گفت: هیچ ورزشکاری از ایران برای حضور در بازیهای آسیایی بدون هدف کسب مدال اعزام نمیشود. ما نیز برای کسب مدال تلاش میکنیم و امیدواریم بتوانیم جایگاه هندبال ایران را حفظ کنیم.
وی درباره شرایط داوری در مسابقات آسیایی نیز خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته از برخی تصمیمهای داوری آسیب دیدهایم. نمیگوییم این اتفاقات عمدی بوده، اما امیدواریم در ناگویا مشکلی در بحث داوری پیش نیاید و حق تیم ایران ضایع نشود.
رئیس فدراسیون هندبال در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره لیگ برتر مردان اظهار کرد: امسال ۱۱ تیم در لیگ برتر حضور دارند و خوشحالیم که مسابقات پوشش جغرافیایی گستردهای در کشور دارد. آذربایجان شرقی پس از سالها به لیگ بازگشته و کرمانشاه نیز نماینده خواهد داشت.
پاکدل درباره احتمال حضور پرسپولیس در لیگ برتر هندبال گفت: با این باشگاه مذاکراتی انجام شد، اما حضور پرسپولیس در دقیقه ۹۰ نهایی نشد. امیدواریم از فصل آینده شاهد حضور این باشگاه در لیگ برتر هندبال باشیم.
وی در پایان درباره مطالبات بازیکنان از باشگاهها گفت: بخش کمی از مطالبات فصل گذشته همچنان باقی مانده و این موضوع را پیگیری کردهایم. امیدواریم با همکاری باشگاهها، مطالبات باقیمانده بازیکنان در آینده نزدیک پرداخت شود.