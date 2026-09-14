معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند گفت: میزان تولیدات منطقه آزاد اروند در سال گذشته ۲۱۰ همت و میزان صادرات محصولات تولیدی این منطقه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد حسینی نصر روز دوشنبه در سمینار بررسی ظرفیتها و توانمندیهای کریدور کشاورزی استان خوزستان در سالن غدیر دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: استان خوزستان ۱۵ تا ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده ولی به دلایل مختلف نتوانسته است ارتباط خوبی بین اقتصاد مادر و بخش دولتی برقرار کند.
وی به اهداف بلند پروازانه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: ظرفیت منطقه آزاد اروند باید در اختیار کل استان قرار گیرد.
حسینی نصر وجود اتاق بازرگانی در خوزستان را از ظرفیتهای خوب این استان دانست و اظهار کرد: منطقه آزاد اروند ۳۴ هزار و ۷۰۰ هکتار مساحت دارد که حلقه وصل ۲ استان و کانون صنعتی خوزستان و بصره عراق است.
وی با بیان اینکه خوزستان مرز زمینی به جنوب عراق دسترسی مستقیمی به کویت دارد، خاطرنشان کرد: سه رودخانه اصلی کشور به اروند ختم و یا آغاز میشود.
معاون اقتصادی و سرمایهگذازی منطقه آزاد اروند به محدودیتهای جنگی اشاره و تصریح کرد: در سالهای عادی ۲.۳ میلیارد دلار صادرات از طریق منطقه آزاد اروند انجام میشود ولی تاکنون نتوانستیم ظرفیت منطقه آزاد اروند را به ثروت خوزستان متصل کنیم.
حسینی نصر به قابلیت جغرافیایی و صنعتی منطقه آزاد اروند اشاره و اظهار کرد: مشوقهایی در حوزه ورود تجهیزات و ماشین آلات، ارایه مجوزهای صنفی و بازرگانی، واگذاری زمین و تسهیلات راه اندازی تولید در نظر گرفته شده است که باید با اتصال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به منطقه آزاد اروند عقب افتادگیهای استان را جبران کرد.
وی با انتقاد از صادرات خرمای خوزستان از طریق آذربایجان بیان کرد: باید محصولات مناطق دیگر از طریق اروند به صورت زمینی و مستقیم صادر شود.
معاون اقتصادی و برنامهریزی منطقه آزاد اروند بر ضرورت استفاده از نهادهای مبتنی بر بخش خصوصی در توسعه استان تاکید کرد و گفت: خوزستان دومین استان در تولید سرمایه داخلی کشور است که این رتبه نشان از جایگاه ویژه این استان در کشور است.
وی به ظرفیتهای غنی خوزستان در حوزه معدن، زراعی، تولید دام، آبزی پروری، مرغداری و کشتارگاه صنعتی اشاره کرد و افزود: کشاورزی منطقه آزاد اروند به اندازه شمال خوزستان بهره وری ندارد که باید با ورود فعالان اقتصادی برای تبدیل کشت سنتی به مدرن اقدام کرد.
حسینی نصر از فعالان اقتصادی استان خوزستان درخواست کرد در حوزه صنایع پشتیبانی، نفت، فلزی و گردشگری ورود کنند.
وی با اشاره به چالشهای منطقه آزاد اروند بیان کرد: نگهداری از محصولات فسادپذیر در منطقه آزاد اروند یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد که در حوزه راهاندازی زنجیره سرد در حال انعقاد قرارداد با یک سرمایه گذار با سرمایهای حدود ۲ همت هستیم تا زنجیره سرد را در شلمچه مستقر کنیم.
معاون اقتصادی و برنامهریزی منطقه آزاد اروند حذف خام فروشی مواد معدنی و کشاورزی را ضروری دانست و تصریح کرد: باید بازارهای هدف تحلیل شوند و ارزش افزوده در صنایع تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نیازهای اساسی کشور عراق شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: اگر با بازار جنوب عراق و کویت که فاصله ۲۰۰ کیلومتری با خوزستان دارند ارتباط برقرار شود شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
حسینی نصر با تاکید بر اینکه مدیریت سرمایه گذاری و زیرساخت صنعت کشاورزی منطقه آزاد اروند آماده همکاری با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است، گفت: برنامههای زیادی برای سال آینده تدارک دیده شده و سایت شلمچه به سه قسمت تقسیم شده است.
وی ادامه داد: سه کیلومتر از مسیر شلمچه در ایام اربعین به راه اندازی مواکب اختصاص دارد که با توجه به موقعیت آنها و اینکه ۱۱ ماه از سال این قسمت غیرفعال است، انتظار میرود این مواکب در اختیار سورتینگ و سردخانه برای صادرات قرار گیرند.
معاون اقتصادی و برنامهریزی منطقه آزاد اروند با بیان اینکه ۴۲۰ هکتار نیز برای لوجستیک و زنجیره سرد در نظر گرفته شده است، از فعالان اقتصادی دعوت کرد برای راهاندازی پایانه صادرات محصولات تره بار از منطقه آزاد اروند بازدید کنند.
وی افزود: تلاش بر این است که مزیتهای موجود در اختیار کل استان قرار گیرند.