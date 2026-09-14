سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش سوزی یک انبار داروخانه در خیابان یوسف آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از وقوع آتش‌سوزی در انبار یک داروخانه در خیابان یوسف‌آباد خبر داد و گفت: این حادثه با تلاش چندساعته آتش‌نشانان مهار شد و خوشبختانه تلفات جانی و مصدوم نداشت.

ملکی اظهار کرد: ساعت ۱۴:۵۰ بامداد امروز، وقوع آتش‌سوزی در انبار یک داروخانه در محدوده خیابان یوسف‌آباد، میدان کلانتری، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و سه ایستگاه با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان حدود سه دقیقه پس از اعلام حادثه به محل رسیدند و مشاهده کردند آتش‌سوزی در طبقه منفی یک ساختمانی یک‌طبقه روی همکف رخ داده است. طبقه همکف این ساختمان به داروخانه اختصاص داشت و طبقات زیرزمین نیز به‌عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گرفت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: زیرزمین محل حادثه حدود ۵۰ تا ۶۰ مترمربع وسعت داشت و به دلیل نداشتن راه‌پله مناسب، تنها از طریق یک بالابر با طبقات دیگر ارتباط داشت که این بالابر نیز از کار افتاده بود. در نتیجه، دسترسی آتش‌نشانان به محل حریق تنها از طریق یک دریچه کوچک حدود ۵۰ در ۵۰ سانتی‌متر امکان‌پذیر بود.

ملکی گفت: به دلیل حبس حرارت و حجم زیادی از دود در فضای زیرزمین، ورود به محل بسیار دشوار بود، اما آتش‌نشانان با اتخاذ تدابیر عملیاتی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی موفق شدند به کانون حریق نفوذ کنند.

وی با اشاره به وجود مواد دارویی، شیمیایی و بهداشتی در انبار افزود: با توجه به احتمال انتشار گاز‌های خطرناک ناشی از سوختن این مواد، عملیات با رعایت تدابیر ایمنی انجام شد و آتش‌نشانان همزمان از آب و کف برای مهار حریق استفاده کردند.

ملکی ادامه داد: برای تخلیه دود، از قسمت پیاده‌رو نیز شکاف و فضای مناسبی ایجاد شد تا دود محبوس‌شده از محل خارج شود. پس از چند ساعت تلاش، آتش به‌طور کامل خاموش و عملیات لکه‌گیری انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: این حادثه هیچ مصدوم یا تلفات جانی نداشت و عملیات در ساعت ۹:۴۳ صبح به پایان رسید و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

منبع: مهر

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش نشانان
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