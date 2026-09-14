باشگاه خبرنگاران جوان - نرخ و ضوابط سرویس مدارس شیراز برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ با هدف ساماندهی و انتظام‌بخشی به حمل‌ونقل دانش‌آموزی ابلاغ شد؛ رویکردی که به گفته مدیر پروژه سرویس مدارس، با تبیین دقیق شاخص‌های نرخ‌گذاری بر مبنای نوع خودرو و پیمایش، تبیین سازوکار‌های شفاف پرداخت و اعمال نظارت سخت‌گیرانه بر عملکرد شرکت‌های مجری، بستری برای ارتقای ایمنی، کیفیت خدمات و تضمین حقوق شهروندان فراهم می‌کند.

علی‌اصغر ولی‌زاده از تصویب نرخ کرایه جابه‌جایی دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: نرخ مصوب برای پنج روز فعالیت در هفته تعیین شده و در صورت استفاده از سرویس در شش روز هفته، ۲۱ درصد به نرخ مصوب اضافه خواهد شد.

او افزود: نرخ سرویس مدارس بر اساس نوع خودرو، مبلغ ورودی هر دانش‌آموز و هزینه پیمایش هر کیلومتر محاسبه می‌شود.

ولی‌زاده یادآور شد: این نرخ با کارشناسی متفاوت برای خودرو‌های پراید و مشابه، سمند و مشابه، پژو و مشابه، ون و مینی‌بوس به‌صورت جداگانه ارزیابی و تعیین شده است.

مدیر پروژه سرویس مدارس شیراز گفت: بر اساس جدول مصوب، نرخ ورودی برای هر دانش‌آموز در خودرو‌های پراید و مشابه ۱۷۱ میلیون و ۶ هزار و ۳۶۸ ریال، سمند و مشابه ۱۹۵ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۲۹۳ ریال، پژو و مشابه ۱۹۲ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۱۸۶ ریال، ون ۱۰۷ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶ ریال و مینی‌بوس ۱۱۲ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۰۰ ریال تعیین شده است.

او ادامه داد: هزینه هر کیلومتر نیز برای پراید و مشابه ۸ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۲۷ ریال، سمند و مشابه ۱۱ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۱۰ ریال، پژو و مشابه ۱۰ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۴۰۴ ریال، ون ۵ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۷۰۸ ریال و مینی‌بوس ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۵۸۹ ریال محاسبه و اعلام شده است.

ولی‌زاده با اشاره به ضوابط افزایش نرخ اعلام کرد: برای مسیر‌هایی که بر اساس مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر شیراز پرترافیک شناخته می‌شوند، ۱۰ درصد به نرخ ورودی و هزینه هر کیلومتر اضافه خواهد شد. همچنین خدمات‌رسانی به مدارس خاص، از جمله مدارس استثنایی، مشمول پنج درصد افزایش نرخ است.

مدیر پروژه سرویس مدارس شیراز درباره نحوه پرداخت هزینه‌ها گفت: والدین متقاضی سرویس مدرسه باید هنگام ثبت درخواست، مبلغ ۵۰ میلیون ریال را به‌عنوان پیش‌پرداخت از تاریخ ۱۵ شهریورماه پرداخت کنند و چنانچه سرویس برای دانش‌آموز تأمین نشود، این مبلغ به اولیا بازگردانده خواهد شد.

به گفته او، هزینه سرویس مدارس در چهار مرحله دریافت می‌شود؛ قسط اول در ۲۸ مهرماه، معادل ۴۵ درصد با احتساب پیش‌پرداخت، قسط دوم در ۲۸ آذرماه، معادل ۲۰ درصد، قسط سوم در ۲۸ دی‌ماه، معادل ۲۰ درصد و قسط چهارم در ۲۸ بهمن‌ماه، معادل ۱۵ درصد.

ولی‌زاده تأکید کرد: در صورتی که والدین حداکثر تا سه روز پس از موعد مقرر نسبت به پرداخت قسط اقدام نکنند، شرکت مجاز است برای جلوگیری از تضییع حقوق راننده، ارائه خدمات سرویس به دانش‌آموز را متوقف کند.

او افزود: دانش‌آموزانی که فقط برای مسیر رفت یا برگشت درخواست سرویس دارند، باید ۷۰ درصد هزینه سرویس کامل را پرداخت کنند.

مدیر پروژه سرویس مدارس شیراز درباره انصراف از سرویس نیز توضیح داد: در صورت انصراف دانش‌آموز پس از تعیین سرویس، هزینه روز‌های استفاده‌شده به‌صورت روزشمار محاسبه می‌شود و درصدی از هزینه روز‌های باقی‌مانده نیز دریافت خواهد شد. بر این اساس، درصد هزینه روز‌های باقی‌مانده در صورت انصراف در مهر و آبان پنج درصد، در آذر و دی ۱۵ درصد و از بهمن تا پایان اردیبهشت ۳۵ درصد خواهد بود.

ولی‌زاده با اشاره به ضوابط مربوط به محدوده ثبت‌نام مدارس بیان کرد: با توجه به الزام رعایت طرح آدرس، شهرداری در قبال تأمین سرویس دانش‌آموزانی که هنگام ثبت‌نام این طرح را رعایت نکرده‌اند، تعهدی نخواهد داشت.

او تصریح کرد: تأمین سرویس برای دانش‌آموزان بد‌مسیر و تک‌مسیر نیز به دلیل ضرورت تکمیل ظرفیت خودرو، در تعهد شهرداری نیست؛ بنابراین خانواده‌ها باید هنگام ثبت درخواست به این موضوع توجه داشته باشند.

مدیر پروژه سرویس مدارس شیراز با تأکید بر ضرورت نظارت بر شرکت‌ها افزود: در صورت انجام ندادن تعهدات، شرکت‌ها با اخطار کتبی و جریمه مواجه می‌شوند و در صورت تکرار تخلف تا مرحله حذف شرکت از فعالیت سرویس مدارس در همان سال پیش خواهند رفت. عملکرد شرکت‌ها همچنین در ارزیابی و تخصیص سهمیه سال آینده تأثیر مستقیم خواهد داشت.

مدیر پروژه سرویس مدارس شیراز خاطرنشان کرد: استفاده از دانش‌آموزانی که در سامانه سرویس مدارس ثبت نشده‌اند، ممنوع است و در صورت احراز تخلف، ممکن است سایر سرویس‌های راننده نیز از وی گرفته شود.

منبع: شهرداری شیراز