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از قشم تا هرمز؛ جزایر ایران چگونه به قلب نبرد هرمز تبدیل شدند؟ + فیلم

با گسترش دامنه رویارویی ایران و آمریکا در تنگه هرمز، جزایر و بنادر راهبردی ایران از قشم و هرمز تا جاسک و چابهار به نقاطی تعیین‌کننده در معادلات نظامی، اقتصادی و دریایی تبدیل شده‌اند.

باشگاه خبرنگارن جوان - در جغرافیای تنگه هرمز، جزایری مانند قشم، هرمز، لارک، کیش، سیری و لاوان تنها عوارض طبیعی نیستند؛ این جزایر به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای کشتیرانی، برخورداری از زیرساخت‌های تجاری و نفتی و نقششان در پشتیبانی و نظارت دریایی، اهمیت راهبردی بالایی دارند. قشم در کنار هرمز و لارک بر بخش مهمی از مسیرهای عبور کشتی‌ها اشراف دارد و جزایری مانند سیری و لاوان نیز به دلیل تأسیسات نفتی و ظرفیت‌های دریایی، بخشی از شبکه حیاتی جنوب ایران را شکل می‌دهند.

در کنار این جزایر، بنادر جنوبی از بندرعباس و بندر خمیر تا سیریک، جاسک و چابهار، حلقه دیگری از این جغرافیای راهبردی هستند؛ مناطقی که هم مسیر تجارت و صادرات نفت‌اند و هم ظرفیت‌های نظامی و دفاع ساحلی را در خود جای داده‌اند.

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