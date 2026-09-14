از قشم تا هرمز؛ جزایر ایران چگونه به قلب نبرد هرمز تبدیل شدند؟ + فیلم

باشگاه خبرنگارن جوان - در جغرافیای تنگه هرمز، جزایری مانند قشم، هرمز، لارک، کیش، سیری و لاوان تنها عوارض طبیعی نیستند؛ این جزایر به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای کشتیرانی، برخورداری از زیرساخت‌های تجاری و نفتی و نقششان در پشتیبانی و نظارت دریایی، اهمیت راهبردی بالایی دارند. قشم در کنار هرمز و لارک بر بخش مهمی از مسیرهای عبور کشتی‌ها اشراف دارد و جزایری مانند سیری و لاوان نیز به دلیل تأسیسات نفتی و ظرفیت‌های دریایی، بخشی از شبکه حیاتی جنوب ایران را شکل می‌دهند.

در کنار این جزایر، بنادر جنوبی از بندرعباس و بندر خمیر تا سیریک، جاسک و چابهار، حلقه دیگری از این جغرافیای راهبردی هستند؛ مناطقی که هم مسیر تجارت و صادرات نفت‌اند و هم ظرفیت‌های نظامی و دفاع ساحلی را در خود جای داده‌اند.