دو مقام ناشناس به آسوشیتدپرس گفتند که خط لوله حیاتی نفت عربستان که هفته گذشته مورد حمله قرار گرفت، در حالی که خسارات آن تعمیر می‌شود، عمدتاً چندین هفته از مدار خارج خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دو مقام ناشناس به آسوشیتدپرس گفتند که یک خط لوله حیاتی نفت عربستان که هفته گذشته مورد حمله قرار گرفت، در حالی که خسارات آن تعمیر می‌شود، عمدتاً چندین هفته از مدار خارج خواهد بود.

این مقامات که در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند، گفتند که تعمیر خسارات ممکن است سه تا پنج هفته طول بکشد، از جمله در یک تأسیسات پمپاژ اصلی.

یکی از مقامات گفت که این خط لوله ممکن است در حین انجام تعمیرات توسط تیم‌ها، به صورت جزئی کار کند. هر دو به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، زیرا مجاز به اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها نبودند.

خط لوله شرق-غرب که در سراسر این پادشاهی امتداد دارد، برای استراتژی عربستان سعودی جهت انتقال صادرات نفت خود به دریای سرخ برای دور زدن تنگه هرمز، که حملات ایران کشتیرانی در آن را مختل کرده است، کلیدی محسوب می‌شود.

این خط لوله ۱٬۲۰۰ کیلومتری (۷۴۵ مایلی) می‌تواند روزانه تا هفت میلیون بشکه نفت را حمل کند. حمله‌ای که باعث تعطیلی این خط لوله در روز پنجشنبه شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: خط لوله نفت ، عربستان
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